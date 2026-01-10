VIDEO: चल रही थी नीलामी, वसीम अकरम ने बीच में ही PSL बिडर्स का उड़ाया मजाक, कहा- बैलेंस खत्म तो नहीं हुआ?

पाकिस्तान सुपर लीग में अबतक छह टीमें ही शिरकत करती थीं. मगर आगामी सीजन में क्रिकेट प्रेमियों को अब आठ टीमें शिरकत करती हुई नजर आएंगी. ये दोनों नई टीमें सियालकोट और हैदराबाद हैं. सियालकोट की टीम को ओजी डेवलपर्स ने लगभग 6.55 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा है. भारतीय रुपयों में यह धनराशि देखें तो 58.38 करोड़ रुपए होती है. वहीं अमेरिका के एफकेएस ग्रुप ने हैदराबाद की टीम को 6.2 मिलियन यूएस डॉलर में हासिल किया है. इस धनराशि को भारतीय रुपयों में देखें तो 55.57 करोड़ रुपए होता है. दोनों न्यू फ्रेंचाइजी की कुल कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 114 करोड़ रुपये है.

अकरम ने बोली प्रक्रिया का संचालन किया

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान वसीम अकरम ने बोली प्रक्रिया का संचालन किया. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ कुछ हंसी मजाक भी किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बोली के दौरान जब एक संभावित बिडर्स टीम पाने के लिए कड़ी जद्दोजहद कर रही थी. उसी दौरान अकरम ने हंसते हुए कहा, 'बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया?' उनके इस बात को सुन वहां मौजूद अन्य शख्स भी खिलखिलाकर हंस पड़े.

probably the funniest moment of the @thePSLt20 team auction, not @wasimakramlive roasting @jazzpk for not submitting a single bid at the auction💀#WasimIsABanker pic.twitter.com/XTYc1FKJF9 — Cani (@caniyaar) January 8, 2026

पीसीबी की देखरेख में शिरकत करेगी मुल्तान सुल्तांस

मुल्तान सुल्तांस की टीम आगामी सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखरेख में शिरकत करेगी. अप्रैल में लीग के समाप्त होने के बाद टीम को बिक्री के लिए रखा जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के पूर्व मालिक अली तारीन बोली प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे. मगर आखिरी पलों में उन्होंने अपने कदम पीछे खिंच लिए.

तारीन ने एक्स पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'दक्षिण पंजाब ही मेरा दिल है. यही मेरा घर है. जब मुल्तान टीम बिकेगी, तो हम तैयार रहेंगे. सभी बिडर्स को शुभकामनाएं.'

