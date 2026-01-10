विज्ञापन
VIDEO: चल रही थी नीलामी, वसीम अकरम ने बीच में ही PSL बिडर्स का उड़ाया मजाक, कहा- बैलेंस खत्म तो नहीं हुआ?

वसीम अकरम का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह पीएसएल बोली के दौरान एक संभावित बिडर्स का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं.

Wasim Akram
  • PSL के आगामी सीजन में दो नई टीमें सियालकोट और हैदराबाद शामिल होंगी, जिससे कुल टीमें आठ हो जाएंगी
  • सियालकोट की टीम को ओजी डेवलपर्स ने 6.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 58.38 करोड़ रुपये में खरीदा है
  • हैदराबाद की टीम को अमेरिका के एफकेएस ग्रुप ने 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर या करीब 55.57 करोड़ रुपये में खरीदा है
पाकिस्तान सुपर लीग में अबतक छह टीमें ही शिरकत करती थीं. मगर आगामी सीजन में क्रिकेट प्रेमियों को अब आठ टीमें शिरकत करती हुई नजर आएंगी. ये दोनों नई टीमें सियालकोट और हैदराबाद हैं. सियालकोट की टीम को ओजी डेवलपर्स ने लगभग 6.55 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा है. भारतीय रुपयों में यह धनराशि देखें तो 58.38 करोड़ रुपए होती है. वहीं अमेरिका के एफकेएस ग्रुप ने हैदराबाद की टीम को 6.2 मिलियन यूएस डॉलर में हासिल किया है. इस धनराशि को भारतीय रुपयों में देखें तो 55.57 करोड़ रुपए होता है. दोनों न्यू फ्रेंचाइजी की कुल कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 114 करोड़ रुपये है.

अकरम ने बोली प्रक्रिया का संचालन किया

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान वसीम अकरम ने बोली प्रक्रिया का संचालन किया. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ कुछ हंसी मजाक भी किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बोली के दौरान जब एक संभावित बिडर्स टीम पाने के लिए कड़ी जद्दोजहद कर रही थी. उसी दौरान अकरम ने हंसते हुए कहा, 'बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया?' उनके इस बात को सुन वहां मौजूद अन्य शख्स भी खिलखिलाकर हंस पड़े.

पीसीबी की देखरेख में शिरकत करेगी मुल्तान सुल्तांस

मुल्तान सुल्तांस की टीम आगामी सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखरेख में शिरकत करेगी. अप्रैल में लीग के समाप्त होने के बाद टीम को बिक्री के लिए रखा जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के पूर्व मालिक अली तारीन बोली प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे. मगर आखिरी पलों में उन्होंने अपने कदम पीछे खिंच लिए.

तारीन ने एक्स पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'दक्षिण पंजाब ही मेरा दिल है. यही मेरा घर है. जब मुल्तान टीम बिकेगी, तो हम तैयार रहेंगे. सभी बिडर्स को शुभकामनाएं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

