Navi Mumbai School Harassment: 6 साल के छात्र को दूसरी छात्रा से थप्पड़ लगवाए, कंपास बॉक्स से पीटा; अब 2 महिला टीचर्स पर हुई FIR

Maharashtra News: नवी मुंबई के कामोठे (Kamothe) इलाके से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक प्राइवेट स्कूल की दो शिक्षिकाओं पर 6 साल के मासूम छात्र को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. पुलिस ने मासूम के माता-पिता की शिकायत पर दोनों टीचरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दूसरी क्लास की लड़की को बुलाकर थप्पड़ लगवाए

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रताड़ना का यह सिलसिला नवंबर महीने से चल रहा था. पहली घटना 14 नवंबर की है. शिकायत में बताया गया है कि एक शिक्षिका ने दूसरी क्लास की एक छात्रा को बुलाया और पीड़ित छात्र को 5 से 6 बार जोर-जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहा. हैरानी की बात यह है कि जब वह छात्रा मासूम छात्र को थप्पड़ मार रही थी, तब आरोपी शिक्षिका वहीं खड़ी होकर हंस रही थी. इस घटना ने बच्चे को मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया है.

इंग्लिश क्लास में 'कंपास बॉक्स' से किया हमला

बच्चे के साथ क्रूरता यहीं नहीं रुकी. 28 नवंबर को इंग्लिश पीरियड के दौरान दूसरी शिक्षिका ने कथित तौर पर छात्र के चेहरे पर लोहे के 'कंपास बॉक्स' (Metal Compass Box) से वार किया. यह प्रहार इतना जोरदार था कि बच्चे के होंठ सूज गए और उसे गहरी चोट आई. घर पहुंचने पर जब डरे हुए मासूम ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, तो उन्होंने स्कूल प्रशासन से संपर्क किया और फिर बाद में पुलिस की मदद ली.

पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दर्ज किया केस

कामोंठे पुलिस ने माता-पिता की शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद बुधवार को मामला दर्ज कर लिया है. दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे स्कूल के माहौल और अन्य स्टाफ के व्यवहार की भी बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार होता था.

