अलग ही लेवल का कमिटमेंट... शादी करने के लिए 30 मिनट तक बर्फीले तूफान में चलते रहे दूल्हा-दुल्हन! फोटोशूट वायरल

कनाडाई कपल ने बर्फ़ीले तूफान में 30 मिनट हाइक कर नेशनल पार्क में शादी की. वायरल फोटो ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया. देखें उनकी अनोखी और खूबसूरत वेडिंग की पूरी कहानी.

शादी करने के लिए 30 मिनट तक बर्फ़ीले तूफान में चलते रहे दूल्हा-दुल्हन!

कनाडा के मेलिसा और डेवॉन ने अपनी शादी को किसी भी हाल में टालने से इनकार कर दिया. 10 नवंबर को उन्हें अल्बर्टा के पेत्यो लेक व्यूपॉइंट पर शादी करनी थी. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी कपल ने कहा कि वे तय जगह और तय समय पर ही शादी करेंगे. यह कपल बैनफ नेशनल पार्क के अंदर उस जगह तक पहुंचने के लिए करीब आधे घंटे की बर्फ़ीली चढ़ाई पर निकला. फोटोग्राफर मार्सिन और डोरोता कारपोविक्ज़ ने भी चेतावनी देने के बाद कपल का साथ देने का फैसला किया. लेकिन दुल्हन ने साफ कहा, “मौसम कैसा भी हो, मैं वहीं शादी करना चाहती हूं.”

बर्फ़, हवा और जमाए हुए मौसम के बीच लिए फेरे

जगह पर पहुंचते ही जोड़ा बर्फ़ीले तूफान से घिर गया. तेज हवा दुल्हन की केप को ऊपर उड़ा रही थी और चारों ओर बर्फ़ के फाहे गिर रहे थे.  इसी माहौल में कपल ने हाथों में हाथ डालकर अपनी प्रतिज्ञाएं दोहराईं. एक तस्वीर में दुल्हन की केप हवा में लहराती दिखी, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए बर्फ़ में चलते नज़र आए.

देखें Photos:

‘सबसे खूबसूरत लम्हा'

फोटोग्राफरों ने इंस्टाग्राम पर इसे एक अनोखा और यादगार अनुभव बताया. उन्होंने लिखा कि ऑफ़िशिएंट कोल होफ़स्ट्रा ने भी बिना किसी डर या झिझक के बेहद दिल छू लेने वाली रस्म पूरी करवाई. बाद में कपल ने नेशनल पार्क की अन्य झीलों का भी दौरा किया, जहां मौसम थोड़ा शांत हो गया. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. लोग इस अनोखी शादी को ‘कमिटमेंट का अलग लेवल' बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- “यह चढ़ाई वाकई शादी को यादगार बनाने लायक थी.” दूसरे ने कहा- “मैंने भी नेशनल पार्क में शादी की थी, मगर ये तो उससे कहीं ज्यादा साहसिक है.”

