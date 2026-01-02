विज्ञापन

CBSE टीचर्स के लिए लगेगी 'स्किल एजुकेशन' की पाठशाला, इन छात्रों के लिए होगा जरूरी

CBSE Skill Education Training: CBSE की तरफ से शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है. इस ट्रेनिंग के बाद से ही स्कूलों में स्किल एजुकेशन की क्लासेस शुरू होंगीं.

CBSE स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग

CBSE Skill Education Training: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से तमाम शिक्षकों के लिए एक खास पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें स्किल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी. बोर्ड की तरफ से स्किल एजुकेशन (कौशल शिक्षा) को अब एक विकल्प नहीं, बल्कि कक्षाओं का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए इसे लागू किया जाएगा. इससे पहले टीचर्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है. इसे लेकर सीबीएसई की तरफ से पूरा शेड्यूल भी जारी किया गया है. 

कब से शुरू होगी ट्रेनिंग?

CBSE की तरफ से बताया गया है कि 5 जनवरी 2026 से शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है. देश के अलग-अलग शहरों में ये ट्रेनिंग होगी. ये एक दिन का 'फेस-टू-फेस' (ऑफलाइन) प्रोग्राम होगा, जिसका समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा. इसी ट्रेनिंग के आधार पर टीचर्स बच्चों को स्किल एजुकेशन के बारे में पढ़ाएंगे. 

इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स के अलावा स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस-प्रंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स भी शामिल हो सकते हैं, जिससे स्कूल स्तर पर इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके. ट्रेनिंग के लिए वाराणसी, दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ जैसे शहरों में सेंटर बनाए गए हैं. इस ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स को NCERT की 'कौशल बोध' एक्टिविटी बुक्स अपने साथ रखनी होंगी. 

कब लगेगी स्किल एजुकेशन की क्लास?

स्कूलों को हर साल स्किल एजुकेशन के लिए करीब 110 घंटे अनिवार्य किए गए हैं. बोर्ड की तरफ से सुझाव दिया गया है कि इसे हफ्ते में दो बार रखा जाए. हालांकि इसे लेकर अंतिम फैसला स्कूलों का होगा. इसमें छात्रों को हर साल तीन अलग-अलग सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे. इसका मूल्यांकन लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा/प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी बुक और पोर्टफोलियो से किया जाएगा. सभी के अलग-अलग अंक दिए जाएंगे. इसके अलावा 20% अंक टीचर के ऑब्जर्वेशन के मिलेंगे. 

