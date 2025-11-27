विज्ञापन
दूल्हे की कार पर चढ़कर दोस्तों ने पवन सिंह के गाने पर किया भोजपुरिया डांस, यूजर्स बोले- गर्दा उड़ा दिए भाई
दूल्हे की कार पर चढ़ दोस्त ने भोजपुरी गाने पर किया डांस, Video वायरल

Groom friends dance in Wedding: इस वक्त देश में जमकर शादियां हो रही हैं और लोग शादियों में खूब धूम मचा रहे हैं. सोशल मीडिया फीड शादी से आ रहे एक से एक वीडियो से भरी पड़ी है. कभी दूल्हा-दुल्हन की एंट्री के वीडियो सोशल मीडिया पर प्यार लूट रहे हैं, तो कुछ नोकझोंक के भी वीडियो आ रहे हैं. वहीं, ब्राइडल एंट्री के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं. इसी के साथ शादी से आने वाले सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियो बारात के होते हैं, जिसमें बारातियों का डांसिंग हुड़दंग देखने को मिलता है. अब बारात से आए इस वीडियो को देखिए. इसमें दूल्हे का एक खास बाराती उसकी कार पर चढ़कर भोजुपरी गाने पर जमकर डांस करता दिख रहा है.

बारात में डांस कर छाया शख्स 

वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले ये शख्स करोड़ों रुपये की डिफेंडर कार चलाता है और दूल्हा इसकी बगल में बैठा हुआ है. फिर यह कार से निकलता है और कार के बोनट पर चढ़कर डांस करने लगता है. इस बाराती ने अपने डांस से बारात का पूरा माहौल शानदार कर दिया और फिर दो लोग और कार पर आकर इसके साथ जमकर डांस करने लगते हैं. वहीं, पूरी बारात कार पर नाच रहे इन बारातियों को ही देखती है और इनके साथ-साथ डांस करने लगती है. इस वीडियो पर एक मिलियन से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और 18 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है.

लोगों ने कहा बहुत बढ़िया भाई 

इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है. इस पर एक यूजर लिखता है, 'भाई ने माहौल बना दिया'. दूसरा यूजर लिखता है, 'नेता जी पूरी फॉर्म में दिख रहे हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'भाई ने तो गर्दा उड़ा दिया'. चौथा यूजर लिखता है, 'बहुत गजब भाई'. पांचवें यूजर ने लिखा है, 'भाई का डांस छा गया'. कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि नेता है और इसके इंस्टाग्राम पर कई मंत्री और पार्टी की मीटिंग के वीडियो हैं. अपने प्रोफाइल से यह शख्स एक नेता और बिजनेसमैन है.

