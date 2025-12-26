Gold Silver Rate: खरमास में रिकॉर्ड बना रहा सोने चांदी का भाव , गोल्ड डेढ़ लाख तो चांदी क्या ढाई लाख को छुएगी

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. गोल्ड रेट बढ़कर 1 लाख 40 हजार का आंकड़ा पार कर गया है. जबकि चांदी भी 8 हजार रुपये महंगी हो गई है. सिल्वर रेट MCX पर अब बढ़कर 2 लाख 31 हजार के स्तर पर पहुंच गई है. यही हाल रहा तो चांदी नए साल 2026 के शुरुआती दिनों में ही ढाई लाख का आंकड़ा पार कर सकती है. दिल्ली सर्राफा बाजार और कमोडिटी बाजार में चांदी की कीमत ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं. बाजार में चांदी के भाव में बड़ा उछाल आया है. चांदी ने 20 दिनों के भीतर ही दो लाख से 2 लाख 30 हजार का आंकड़ा पार किया है.

कमोडिटी बाजार MCX पर 26 दिसंबर को चांदी का भाव सुबह प्रति किलो चांदी का भाव 231986 रुपये के करीब ट्रेडिंग में था. यह एक दिन पहले की तुलना में 8196 रुपये का उछाल दिखाता है. ट्रेडिंग के दौरान सिल्वर ने 2 लाख 32 हजार 741 रुपये का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था. बुलियन एक्सपर्ट का मानना है कि चांदी में इतनी ज्यादा तेजी कभी नहीं देखी गई.

दिल्ली में आज सोने का भाव

सोने का भाव भी तेजी का रुख दिखा रहा है. सुबह के कारोबारी सीजन में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 139033 रुपये पर था, जो करीब हजार रुपये की बढ़त पर था.

चांदी का भाव भी आसमान छू रहा

सोने ने 1 लाख 39 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया. दिल्ली सर्राफा बाजार में उछाल ने शादी-ब्याह के सीजन में खरीदारी करने वालों की टेंशन बढ़ा दी. हालांकि अभी खरमास के कारण थोड़ी मांग में कमी है, लेकिन 14 जनवरी के बाद इसमें और उछाल देखने को मिल सकता है.

सोने का भाव

24 कैरेट-140020-770

22 कैरेट-1283500-700

18 कैरेट-105020-580

शहरों का गोल्ड रेट

दिल्ली-128500

कोलकाता-128350

बेंगलुरु-128350

मुंबई-128350

लखनऊ-128500

पटना-128400

(22 कैरेट प्रति तोला सोने का भाव)