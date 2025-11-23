अदा शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, नानी के निधन से बुरी तरह बिखर गईं एक्ट्रेस

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा अदा शर्मा के लिए आज (23 नवंबर) का दिन बेहद दुखद रहा. उनकी प्यारी नानी का रविवार सुबह करीब 5:30 बजे निधन हो गया. पिछले एक महीने से वे गंभीर रूप से बीमार थीं और अस्पताल में भर्ती थीं. अदा अपनी नानी के साथ बेहद गहरा रिश्ता रखती थीं. वे उन्हें प्यार से ‘Paati' बुलाती थीं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें व वीडियो शेयर करती रहती थीं. कुछ महीने पहले ही अदा ने अपनी नानी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था और इंस्टाग्राम पर एक प्यारा-सा वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, “मेरी Paati का स्वीट 16th बर्थडे!” उस वीडियो में नानी केक काटते और मुस्कुराते हुए नजर आ रही थीं.

नानी के जाने की खबर से अदा पूरी तरह से टूट गई हैं. उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर लगातार दुख जता रहे हैं और एक्ट्रेस को हिम्मत देने वाले मैसेज भेज रहे हैं. वर्कफ्रंट पर बात करें तो अदा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में हॉरर फिल्म ‘1920' से की थी. उसके बाद ‘हंसी तो फंसी', ‘कमांडो 2', ‘bypass रोड' जैसी कई फिल्मों में काम किया. दर्शकों के बीच उनकी सबसे बड़ी पहचान 2023 में रिलीज हुई ‘द केरल स्टोरी' से बनी, जिसने 15 करोड़ के बजट में दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. इस मुश्किल घड़ी में अदा के फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है. अदा शर्मा के लिए ये खबर किसी गहरे सदमे से कम नहीं है.