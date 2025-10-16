विज्ञापन
दादी की तस्वीर और गुरु के साथ लेकर तेज प्रताप यादव महुआ से नामांकन करने पहुंचे

तेज प्रताप ने दादी की फोटो हाथ में ली हुई थी. उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता सब मेरे साथ में हैं. साथ ही तस्वीर दिखते हुए कहा कि ये हमारी दादी हैं, दादी भी हमारे साथ हैं.

दादी का आशीर्वाद लेकर नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप.
पटना:

जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव आज महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे. पर सबसे रोचक बात ये रही है कि नामांकन करने अपने माता-पिता नहीं बल्कि अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि ये हमारी दादी हैं, ये हमारे साथ हैं. मां मरछिया को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के बड़े बटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से ल ठोंक रहे हैं. उन्होंने अपना अलग दल जनशक्ति जनता दल बनाया है.

दादी की तस्वीर साथ लिए नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप

तेज प्रताप अपनी दादी का आशीर्वाद लेकर महुआ सीट से नामांकन भरने पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर टिक गईं. तेज प्रताप ने दादी की फोटो हाथ में ली हुई थी. उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता सब मेरे साथ में हैं. साथ ही तस्वीर दिखते हुए कहा कि ये हमारी दादी हैं, दादी भी हमारे साथ हैं. तेज प्रताप ने कहा कि मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी है. मेरे गुरु भी वृंदावन से मेरे साथ यहां हैं.

दादी तो सरर्वोपरि हैं

तेज प्रताप ने कहा कि दादी सरर्वोपरि हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद साथ लेकर नामांकन करने आए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वृंजदावन से आए गुरु भी उनके साथ मौजूद हैं. तेज प्रताप ने कहा कि महुआ के लोग उनको पुकार रहे हैं, इसीलिए वह वहां जा रहे हैं.

कोई चुनौती सामने नहीं टिक सकती

विपक्ष की चुनौती पर तेज प्रताप ने कहा कि जब मां-बाप, गुरु और दादी का आशीर्वाद हो तो कोई चुनौती सामने नहीं टिक सकती. मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या माता-पिता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो उन्होंने दादी का फोटो दिखाते हुए कहा कि देखिए मां से आशीर्वाद ले लिया है.

