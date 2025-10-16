दादी की तस्वीर और गुरु के साथ लेकर तेज प्रताप यादव महुआ से नामांकन करने पहुंचे

जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव आज महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे. पर सबसे रोचक बात ये रही है कि नामांकन करने अपने माता-पिता नहीं बल्कि अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि ये हमारी दादी हैं, ये हमारे साथ हैं. मां मरछिया को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के बड़े बटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से ल ठोंक रहे हैं. उन्होंने अपना अलग दल जनशक्ति जनता दल बनाया है.

#WATCH | Patna, Bihar | Janshakti Janta Dal Chief Tej Pratap Yadav says, "I have the blessings of my parents and also my grandmother... My grandmother is the dearest to me. My Guru is also here with me from Vrindavan... People of Mahua are calling me..." pic.twitter.com/HTiqW669jf — ANI (@ANI) October 16, 2025

दादी की तस्वीर साथ लिए नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप

तेज प्रताप अपनी दादी का आशीर्वाद लेकर महुआ सीट से नामांकन भरने पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर टिक गईं. तेज प्रताप ने दादी की फोटो हाथ में ली हुई थी. उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता सब मेरे साथ में हैं. साथ ही तस्वीर दिखते हुए कहा कि ये हमारी दादी हैं, दादी भी हमारे साथ हैं. तेज प्रताप ने कहा कि मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी है. मेरे गुरु भी वृंदावन से मेरे साथ यहां हैं.

दादी तो सरर्वोपरि हैं

तेज प्रताप ने कहा कि दादी सरर्वोपरि हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद साथ लेकर नामांकन करने आए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वृंजदावन से आए गुरु भी उनके साथ मौजूद हैं. तेज प्रताप ने कहा कि महुआ के लोग उनको पुकार रहे हैं, इसीलिए वह वहां जा रहे हैं.

कोई चुनौती सामने नहीं टिक सकती

विपक्ष की चुनौती पर तेज प्रताप ने कहा कि जब मां-बाप, गुरु और दादी का आशीर्वाद हो तो कोई चुनौती सामने नहीं टिक सकती. मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या माता-पिता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो उन्होंने दादी का फोटो दिखाते हुए कहा कि देखिए मां से आशीर्वाद ले लिया है.