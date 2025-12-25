विज्ञापन
3 घंटे कार में घूमते रहे, गैंगरेप की शिकार हुई आईटी कंपनी की महिला मैनेजर; आरोपी सीईओ समेत तीन गिरफ्तार

उदयपुर की GKMIT कंपनी में महिला मैनेजर के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने कंपनी के CEO और अन्य सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वारदात का खुलासा कार के डैशकैम में रिकॉर्ड ऑडियो-वीडियो से हुआ.

3 घंटे कार में घूमते रहे, गैंगरेप की शिकार हुई आईटी कंपनी की महिला मैनेजर; आरोपी सीईओ समेत तीन गिरफ्तार

Female Manager Rape News: राजस्थान के उदयपुर में एक निजी आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता ने अपनी ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र की है.

पीड़िता के अनुसार, वह उदयपुर की रहने वाली है और एक निजी कंपनी में 17 जुलाई से रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है. 20 दिसंबर को कंपनी की ओर से एंड ऑफ ईयर और सीईओ के जन्मदिन की पार्टी आयोजित की थी. यह पार्टी शोभागपुरा स्थित एक होटल में रात करीब 9 बजे शुरू हुई और 21 दिसंबर की रात करीब डेढ़ बजे तक चली. पार्टी में शराब पी गई और देर रात तक डांस होता रहा.

सिगरेट पीते ही बेहोश हुई महिला

पीड़िता ने बताया कि जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो कुछ लोग उसे घर छोड़ने की बात कह रहे थे. इसी दौरान कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने बाकी मेहमानों को पार्टी से जाने के लिए कहा. धीरे-धीरे सभी गेस्ट चले गए और पीड़िता वहां अकेली रह गई.

आरोप है कि रात करीब 1 बजकर 45 मिनट पर महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने पीड़िता को उसी की कार में बैठाया. कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति ड्राइविंग सीट पर था और कंपनी का सीईओ भी मौजूद था. तीनों पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने कार से निकले. रास्ते में एक दुकान से सिगरेट जैसा कुछ खरीदा गया और पीड़िता को भी दिया गया. उसे पीते ही पीड़िता पूरी तरह बेहोश हो गई.

सुबह 5 बजे घर छोड़ा

पीड़िता के अनुसार, कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो सीईओ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था. इसके बाद सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि तीनों आरोपियों ने बिना उसकी सहमति के बारी-बारी से यह कृत्य किया. बार-बार कहने के बावजूद उसे सुबह करीब 5 बजे घर छोड़ा गया.

डैशकैम के ऑडियो में कैद हुई वारदात

अगले दिन पूरी तरह होश में आने पर पीड़िता को अपने शरीर पर चोटों के निशान मिले. उसके एक कान की बाली, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे. प्राइवेट पार्ट और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द और घाव थे. इसके बाद पीड़िता ने अपनी कार के डैशकैम का ऑडियो वीडियो चेक किया, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड होना सामने आया.

तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पीड़िता ने 23 दिसंबर को सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की जांच महिला अपराध की एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई है. मेडिकल जांच में सामने आया कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर जो चोटें थीं, वे सामूहिक दुष्कर्म के दौरान की हैं.

एसपी योगेश गोयल के अनुसार पुलिस ने बुधवार देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया है कि पार्टी के बाद करीब तीन घंटे तक पीड़िता को कार में इधर उधर घुमाया गया और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

