हर्ष गोयनका ने पहली बार देखी 'उड़ने वाली मछली', IFS अधिकारी ने बताया असली सच, कहा - सब AI का कमाल

Flying Fish video: उद्योगपति हर्ष गोयनका द्वारा एक्स पर साझा किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसमें एक शख्स के हाथ से मछली अचानक पंख फैलाकर उड़ने लगती है. यह दृश्य इतना हैरान कर देने वाला लगा कि कई लोगों ने इसे देखकर आश्चर्य और उत्सुकता दोनों जताई. वीडियो में दिखता है कि किसी के हाथ में पड़ी मछली के पंख जैसे फिन अचानक फैलते हैं और वह ऊपर की ओर उड़ान भर देती है. गोयनका ने इस क्लिप को साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने पहली बार ऐसी “उड़ने वाली मछली” देखी है. वीडियो देखते ही कई यूजर्स ने इसकी वास्तविकता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

IFS अधिकारी की प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर जल्द ही भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कसवान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा कि यह वीडियो असल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक से बनाया गया है. उनके इस बयान के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली और वीडियो के रहस्य पर से पर्दा उठ गया.

देखें Video:

This is the first time I've seen a flying fish pic.twitter.com/f5BbdcwNzb — Harsh Goenka (@hvgoenka) November 24, 2025

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

गोयनका की यह पोस्ट 60 हजार से अधिक बार देखी जा चुकी है और लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ यूजर्स ने माना कि मछलियाँ केवल पानी की सतह के ऊपर थोड़ी दूरी तक फिसलकर आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ना संभव नहीं है. कई लोगों ने एआई के बढ़ते उपयोग पर कमेंट किया और कुछ ने मज़ाक में लिखा कि अब तो जल्द ही “उड़ने वाले डायनासोर” के वीडियो भी देखने को मिलेंगे. एक यूजर ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में लिखा, “एआई से बचकर चलो. वहीं कुछ दर्शकों ने इस तरह की रचनात्मकता की तारीफ करते हुए कहा कि तकनीक अब ऐसे दृश्य बनाने में सक्षम हो चुकी है जो असलियत जैसे लगते हैं.

वीडियो ने भले ही लोगों को चौंकाया हो, लेकिन अधिकारी के स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया कि “उड़ने वाली मछली” कोई वास्तविक जीव नहीं, बल्कि एआई तकनीक का शानदार उदाहरण है.

