पहली बार भारतीय ट्रेन में चढ़ी नीदरलैंड की महिला, भीड़ देखकर घबराईं; बोलीं- 'आगरा से भगा देंगे'

Viral Video: नीदरलैंड और मोल्दोवा के फेमस ट्रैवल ब्लॉगर कपल (Wes & Nico) पिछले करीब 1 महीने से भारत घूम रहे हैं. दिल्ली (Delhi) में पहले दिन ही फोन चोरी हो जाने का एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद, अब उन्होंने भारतीय रेलवे (Indian Railways) में पहली बार सफर करने का अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया है. 43 सेकंड के इस वीडियो में वे ट्रेन की सफाई, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऑप्शन, वेंडर्स और भीड़-भाड़ की बात कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

'हमें कहीं ज्यादा खराब हालत की उम्मीद थी'

इंस्टाग्राम (boutique.diaries) पर 29 अगस्त पोस्ट किए गए इस वीडियो में निको कहती हैं, 'हमने दिल्ली से आगरा के 2 घंटे के सफर के लिए एक स्लीपर केबिन बुक किया था और सच कहूं तो हमें इससे कहीं ज्यादा खराब हालत की उम्मीद थी. सही डिब्बा और अपनी सीटें ढूंढना थोड़ा भाग-दौड़ वाला काम था, लेकिन जब हम आखिरकार वहां पहुंचे, तो हमें सच में बहुत अच्छा सरप्राइज मिला. केबिन काफी साफ-सुथरा, बड़ा और एयर-कंडीशंड था. हमें 2 बेड, प्राइवेसी के लिए पर्दे, एक अच्छा शीशा और ठीक से काम करने वाली लाइटें मिलीं. सच कहूं तो, उस कीमत के हिसाब से यह हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर था. हमें इससे कहीं ज्यादा खराब हालत की उम्मीद थी.'

'ऐसा लगा कि वे मुझे आगरा से निकाल देंगे'

डच महिला ने आगे कहा, 'आप ट्रेन में खाना भी मंगवा सकते थे, और अगर ऐसा न हो पाता, तो ट्रेन में खाना-पीना बेचने वाले वेंडर भी घूम रहे थे. हालांकि, हमने उनसे कुछ नहीं खरीदा. टॉयलेट की हालत देखकर हमें कोई हैरानी नहीं हुई. वे बहुत गंदे थे और स्मैल कर रहे थे. लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि हमारा सफर ज्यादा लंबा नहीं था. कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 यूरो (663 रुपये) के हिसाब से ट्रेन का सफर काफी अच्छा था. लेकिन आगरा स्टेशन पहुंचने पर वहां पूरी तरह अफरा-तफरी मची हुई थी. मुझे ऐसा लगाने लगा था कि वे मुझे आगरा से बाहर निकाल देंगे. लेकिन हम सुरक्षित वहां से अपने होटल पहुंच गए.'

यहां देखें पूरा वीडियो:-

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट में रेलवे से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए 139 नंबर पर कॉल करने की सलाह दी. जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, 'आप लोग यहां मेहमान बनकर आए हैं, फिर भी ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपकी बातें हमेशा इसी से शुरू होती हैं कि हमें तो इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल देखने की उम्मीद थी. किस बारे में? क्या उन पहले से बनी-बनाई धारणाओं के बारे में जो आपके देश में फैली हुई हैं? हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसमें पूरी तरह खुश हैं और इस देश का नागरिक होने पर हमें बहुत गर्व है.'

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