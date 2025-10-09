चार पैरों वाला हीरो! कुत्ते ने बचाई 86 साल की बुजुर्ग महिला की जान, फ्लोरिडा में वफादार डॉग ने किया कमाल

जानवरों में सबसे बड़ा वफादार डॉग होता है. इंसानों के दिल के सबसे करीब अगर कोई जानवर है, तो वो डॉग है. अब इसका एक जीता-जागता उदाहरण फ्लोरिडा से आया है, जहां एक कुत्ते ने साबित कर दिया है कि वफादारी कुत्तों के सबसे खास गुणों में से एक क्यों है. दरअसल, देर रात सड़क पर गश्त लगाने वाले पुलिस अधिकारियों ने दिल को छू लेने वाला एक बॉडी कॉम फुटेज जारी किया है, जिसमें ईयोर नाम का एक वफादार कुत्ता डेस्टिन में डिप्टी डेवोन मिलर को अपनी 86 साल की लापता दादी के पास ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है. बुजुर्ग महिला 25 सितंबर को रात करीब 10:30 बजे ईयोर के साथ टहलते समय गिरकर घायल हो गई थी. जब वह घर नहीं लौटी तो उसके पति ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.



कुत्ते ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान

ओकलूसा काउंटी शेरिफ ऑफिस ने सोमवार को फेसबुक पर यह वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पति डरी हुई आवाज में बोल रहा है. उसने कहा, 'वह बस उस कुत्ते को ले जाती है , लेकिन 10 या 15 मिनट में वापस आ जाती है, अब लगभग एक घंटा हो गया है'. वीडियो वीडियो में पुलिस अधिकारी को कार से लौटते हुए देखा जा रहा है. रास्ते में उन्होंने कुत्ते को देखा. डॉग डिप्टी मिलर की कार के पास पहुंचा और जब उसने पूछा, 'हाय बेबी, तुम्हारी मां कहां है? मुझे दिखाओ. इसके बाद कुत्ता 86 वर्षीय महिला के पास उन्हें लेकर गया. कुत्ता मिलर को सामने के यार्ड से होते हुए एक गोल्फ कोर्स पर ले गया, जहां महिला फुटपाथ पर घायल अवस्था में पड़ी थी, लेकिन वह होश में थी.

देखें Video:





वफादारी देख भावुक हुए लोग

मिलर ने बुजुर्ग महिला को देखा और कहा, 'ईयोर, जाने को तैयार नहीं था, वह बार-बार मेरे पास आ रहा था, वह मेरी कार के पीछे दौड़ा और जब मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी मम्मी के पास ले चलो तो वो यहां ले आया'. इस पर बुजुर्ग महिला ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, मैं तो उसकी मालकिन भी नहीं हूं, मैं तो उसकी दादी हूं, ओह, तुम कितने अच्छे लड़के हो'. वीडियो को ऑनलाइन हजारों प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से कई ईयोर की वफादारी को देखकर भावुक हो गए.

