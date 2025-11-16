रोड ट्रिप पर जा रही फैमिली ने कार में पालतू डॉगी के लिए लगाया ऐसा झूला, देख लोग बोले- लाइफ हो तो ऐसी

Road Trip With Pets: लंबी रोड ट्रिप पर निकले हों और पीछे की सीट पर आपका पेट बेचैन होकर उछल-कूद कर रहा हो…ऐसे में सफर कितना मुश्किल हो जाता है, ये किसी भी पेट पैरेंट से छिपा नहीं है, लेकिन एक इंडियन फैमिली ने अपने डॉगी की परेशानी का ऐसा देसी हल निकाला कि इंटरनेट बस बोल उठा, 'यही है असली जुगाड़ की ताकत.

Dogesh भाई की 'अमीरों वाली' राइड (Indian family dog car jugaad)

Instagram पर वायरल इस वीडियो में एक सफेद डॉग शाही अंदाज में एक झूले जैसे सेटअप पर लेटा नजर आता है. कपड़ों से बना यह DIY झूला कार की दोनों साइड्स पर रस्सी से बांधा गया है, जिसके बीच में Dogesh आराम से पसरा पड़ा है, जैसे कोई छोटे-मोटे राजा की यात्रा हो रही हो. वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन दिया गया है, जो कि बिल्कुल क्लासिक है, 'Just Indian things.' इंटरनेट ने देखते ही देखते इसे तीन मिलियन से ज्यादा व्यूज दे दिए.

लोगों का रिएक्शन (pet travel hacks)

कमेंट सेक्शन में लोग ठहाके लगाते नहीं थक रहे. किसी ने लिखा, 'वह अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहा है.' एक ने मजाक किया, 'Trip interesting नहीं हुआ तो Dogesh Bhai नहीं जाएंगे.' कई लोगों ने इस मासूम जानवर को इतना प्यार मिलने पर दिल से खुशी जताई और लिखा, 'इनको इतना स्नेह मिलता है, यही सबसे प्यारी बात है.' एक तरफ लोग इस देसी आइडिया से इंप्रेस हुए, वहीं कुछ ने सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई. एक यूजर ने चेतावनी दी कि, 'सब ठीक है, पर emergency braking में दिक्कत हो सकती है.'

