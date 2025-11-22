अस्पताल में रील शूट कर रहा था शख्स, पहुंच गया डॉक्टर, फिर जो हुआ, देखकर हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक युवक अस्पताल के अंदर गाने पर डांस करते हुए रील शूट करता दिखाई देता है. उसने सामने वाली सीट पर अपना फोन टिकाकर कैमरा ऑन किया और पूरे जोश में ठुमके लगाते हुए रील बनानी शुरू कर दी. लेकिन उसका यह डांस ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि थोड़ी देर में ही वहां एक डॉक्टर पहुंच जाता है.



डॉक्टर की फटकार से घबरा गया युवक

वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर युवक को अस्पताल परिसर में इस तरह रील बनाने के लिए फटकार लगाता है. डॉक्टर का गुस्सा देखकर युवक घबरा जाता है और तुरंत माफ़ी मांगने लगता है. डॉक्टर उसे कड़े शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि अस्पताल इलाज की जगह है, रील बनाने की नहीं.

देखें Video:



रील की कमाई सुनकर बदल गया डॉक्टर का मूड

लेकिन वीडियो में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब डॉक्टर गुस्से के बीच उससे यह पूछ लेते हैं कि आखिर रील बनाकर वह कितना कमा लेता है. युवक जवाब देता है कि वह रील्स के जरिए 7 से 8 लाख रुपए तक कमा लेता है. यह सुनते ही डॉक्टर का गुस्सा अचानक शांत हो जाता है और उनका हावभाव पलभर में बदल जाता है. अगले ही फ्रेम में डॉक्टर खुद युवक के साथ डांस करते हुए रील शूट करते नजर आते हैं.



सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है और लोग इस अनोखी ‘डॉक्टर-डांसर' जोड़ी को देखकर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अब ये दोनों मिलकर 15 लाख कमा लेंगे.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “मैं भी रील बनाने को तैयार हूं, बस कोई मुझे डांस सिखा दे.”

