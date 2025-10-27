2060 में जी रहा चीन...हॉस्पिटल में कैंसर मरीज की सर्जरी, सीन देख भारतीय कहेंगे- ये तो हमसे बहुत आगे हैं

Robotic Surgery Viral Video: सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि अब ऑपरेशन डॉक्टर नहीं बल्कि रोबोट कर रहे हैं, तो? सुनने में फिल्मी लगेगा, लेकिन यह हकीकत है. सोशल मीडिया पर एक मेडिकल स्टूडेंट का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह चीन के अस्पताल से दिखा रही है कि कैसे एक रोबोट मशीन मरीज की सर्जरी कर रहा है. वो भी एकदम शांत और सटीक तरीके से.

'सबको राम राम' ऐसे शुरू हुई वायरल क्लास (China robot surgery hospital)

वीडियो की शुरुआत बेहद देसी अंदाज में होती है. मेडिकल स्टूडेंट कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहती हैं, 'सबको राम राम, आइए दिखाते हैं कि चीन में रोबोट कैसे सर्जरी करते हैं.' इसके बाद वह ऑपरेशन थिएटर दिखाती हैं...एकदम साफ-सुथरा, चमचमाता और भविष्य जैसा नज़ारा. वह बताती हैं कि मरीज को प्रोस्टेट कैंसर है और इस समय ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मजेदार बात ये है कि सर्जरी कर रहा है एक रोबोट.

DaVinci Machine चार हाथों वाला चमत्कार (Da Vinci robot surgery)

स्टूडेंट बताती हैं कि इस कमरे में दो Da Vinci robotic machines रखी हैं. इस मशीन के चार हाथों जैसे स्टैंड होते हैं, जो मरीज की सर्जरी करते हैं. डॉक्टर कहीं पास नहीं, बल्कि वह एक कंसोल सिस्टम से बैठकर पूरी मशीन को कंट्रोल करते हैं. वह कहती हैं कि, 'डॉक्टर को अब 7-8 घंटे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, बस कंप्यूटर के ज़रिए अपने हाथ और पैर से मशीन को चलाते हैं.'

दुनिया के किसी कोने से हो सकता है ऑपरेशन (telerobotic operation China)

वीडियो में सबसे हैरान कर देने वाली बात तब सामने आती है जब वह कहती हैं, 'इस टेक्निक की सबसे मजेदार बात ये है कि डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सर्जरी कर सकते हैं.' इसे 'Telerobotic Surgery' कहा जाता है, यानी तकनीक जो दूरी मिटा दे और इलाज को ग्लोबल बना दे.

लोग बोले- भविष्य आ गया (future of surgery video)

वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट करने लगे, 'ये तो Terminator का टाइम आ गया.' तो किसी ने लिखा, 'जब रोबोट मरीज को रिपेयर कर रहे हों, तब इंसान वाकई आगे निकल चुका है.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा