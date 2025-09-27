पाकिस्तान में नवरात्रि की धूम! पंडाल सजाकर भक्तों ने किया गरबा, कमेंट बॉक्स में लगे माता रानी के जयकारे

Navratri celebration in Pakistan: देशभर में इस वक्त नवरात्रि की धूम है और चारों ओर माता रानी के जयकारे लग रहे हैं. लोग भक्ति में डूबे हैं और सभी नौ देवियों के आगे शीश झुकाकर उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की अरदास कर रहे हैं. नवरात्रि के मौके पर देश में जगह-जगह माती रानी के पंडाल लगे हैं, जिसमें स्थानीय लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं. अब नवरात्रि के इस अवसर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में पाकिस्तान में हिंदू लोग पंडाल लगाकर माता रानी का जगराता कर रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब लाइक किया जा रहा है.

पाकिस्तान में नवरात्रि की धूम (Devotees celebrated Navratri in Pakistan )



इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स ग्रीन रंग की शर्ट पहने आता है और बताता है कि देखों कैसे पाकिस्तान में खुशी-खुशी माता रानी का जगराता किया जा रहा है. इसके बाद पंडाल में कुछ भक्त डीजे पर गरबा करते नजर आ रहे हैं और माता रानी का पूरा पंडाल लाइट और फूलों से सजा दिख रहा है. अब इस वीडियो पर लोग क्या-क्या कमेंट्स कर रहे हैं आइए जानते हैं. बता दें, इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक आ गए हैं और लोग कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगा रहे हैं.



कमेंट बॉक्स में लगे माता रानी के जयकारे (Navratri in Pakistan Viral Video)

पाकिस्तान से आए इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, इस बात का क्या सबूत है कि यह सेलिब्रेशन पाकिस्तान में रहा है. दूसरा यूजर लिखता है, बहुत ही सुंदर जय माता दी. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जयकारे से भर चुका है. तीसरे यूजर ने लिखा है, बांग्लादेश से नवरात्रि की शुभकामनाएं'. चौथे ने लिखा है, यहां तो सबको घुसना अलाउ होगा या नहीं? वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा जश्न देखकर मन खुश हो गया. वहीं, कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में माता रानी के लिए इमोजी के जरिए फूलों की बारिश की है.

(अस्वीकरण: यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से दिखाया गया है, एनडीटीवी इस वीडियो में दिखाई गई सामग्री की पुष्टि नहीं करता है.)

