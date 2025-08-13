विज्ञापन
विशेष लिंक

मेट्रो ट्रैक पर बच्चे को पेशाब करवा रहा था पिता, लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- यही है खराब परवरिश!

Delhi Metro viral video: इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर एक पिता द्वारा बच्चे को पटरी पर पेशाब कराने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर गरमाई बहस.

Read Time: 3 mins
Share
मेट्रो ट्रैक पर बच्चे को पेशाब करवा रहा था पिता, लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- यही है खराब परवरिश!
दिल्ली मेट्रो में पटरी पर बच्चे से करवाया टॉयलेट,वीडियो वायरल

Child urinating on metro tracks: दिल्ली मेट्रो में एक शर्मनाक घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने अपने छोटे बच्चे को प्लेटफॉर्म के किनारे रेलवे ट्रैक पर पेशाब करने दिया और इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. यह 22-सेकंड का क्लिप पहले Reddit के r/Delhi सबरेडिट पर पोस्ट किया गया था, लेकिन नियमों के उल्लंघन के चलते हटा दिया गया. इसके बाद यह वीडियो X (ट्विटर) पर फिर से सामने आया और लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी.

मेट्रो ट्रैक पर पेशाब (child urinating on metro tracks)

वीडियो में, ट्रेन आने से ठीक पहले बच्चा प्लेटफॉर्म के किनारे पेशाब करता नजर आता है. वीडियो शूट करने वाला व्यक्ति कहता है...देखिए, यह आदमी अपने बच्चे को यहीं पेशाब करने दे रहा है, इसे शर्म भी नहीं आ रही. यह पब्लिक स्पेस है और यह देश के सबसे असभ्य लोगों में से एक है. सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बंटी हुई थीं. कई लोगों ने पिता के इस व्यवहार को 'सार्वजनिक शालीनता की खुली अवहेलना' बताया और भारी जुर्माना लगाने की मांग की. वहीं, कुछ ने मेट्रो परिसर में पर्याप्त और साफ-सुथरे टॉयलेट न होने को भी जिम्मेदार ठहराया.

मेट्रो में टॉयलेट सुविधा (metro me toilet facility)

एक यूजर ने लिखा, यह इतना सामान्य हो गया है कि लोग इसे गलत मानते ही नहीं. जब जमीर गलती को पहचान ही नहीं पाएगा, तो सुधार कैसे होगा? दूसरे ने सवाल उठाया, मेट्रो स्टेशनों पर टॉयलेट हैं, लेकिन सुरक्षा कहां है? ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को वजह माना. मेट्रो के अंदर मुफ्त और साफ टॉयलेट होने चाहिए. जब यात्री टिकट के पैसे देते हैं, तो यह सुविधा तो मिलनी ही चाहिए.

इंदरलोक स्टेशन विवाद (Delhi metro public issue)

इस बहस में कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। एक यूजर ने रक्षा बंधन पर हुई घटना बताई जब एक महिला ने उल्टी करने वाले बच्चे को सीट से हटाने से मना कर दिया. एक अन्य यूजर ने राजीव चौक स्टेशन पर एक महिला को कचरा फेंकने पर टोका, लेकिन उल्टा खुद पर 'रुकावट डालने' का जुर्माना भरना पड़ा. फिलहाल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से इस वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Metro Viral Video, Inderlok Station Incident, Child Urinating On Metro Tracks, Delhi Metro Controversy, Public Decency India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com