दिल्ली मेट्रो में लड़के ने CISF जवान का स्केच बनाकर किया गिफ्ट, मिलियन डॉलर स्माइल ने जीत लिया दिल

Man draws Sketch of CISF in Delhi Metro: कभी-कभी ज़िंदगी की सबसे छोटी चीज़ें सबसे बड़ा असर छोड़ जाती हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला पल दिल्ली मेट्रो में देखने को मिला, जब एक स्केच आर्टिस्ट ने ड्यूटी पर तैनात एक CISF जवान को हाथ से बना पोर्ट्रेट गिफ्ट किया. इस मासूम और भावुक लम्हे ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

दिल छू लेने वाला मेट्रो वीडियो (Delhi Metro Viral Video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो कोच में एक CISF जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है. उसी समय बगल की सीट पर बैठे एक युवक, जो सोशल मीडिया पर @Mrpaswanarts नाम से जाने जाते हैं, चुपचाप उनकी तस्वीर बनाते हैं. जब वे जवान को वह स्केच गिफ्ट करते हैं, तो उनके चेहरे पर जो सच्ची, निश्छल मुस्कान आती है, वो सीधा दिल तक पहुंच जाती है.

यहां देखें वीडियो

A million-dollar smile lights up the day



In a touching moment at #Delhi Metro, a proud CISF personnel beams with joy upon receiving a hand-drawn portrait created by the talented artist @Mrpaswanarts.



This beautiful artwork is more than just a portrait—it is a heartfelt tribute… pic.twitter.com/kNVXPo25NU