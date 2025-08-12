विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली मेट्रो में बंदर ने ली धमाकेदार एंट्री, घुसते ही इधर-उधर कोच में लगाई दौड़, यात्रियों के बीच मचा हड़कंप

वैशाली जा रही दिल्ली मेट्रो में एक बंदर के घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यात्रियों में डर और हंसी का माहौल बन गया, जबकि लोग इस घटना पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली मेट्रो में बंदर ने ली धमाकेदार एंट्री, घुसते ही इधर-उधर कोच में लगाई दौड़, यात्रियों के बीच मचा हड़कंप
ब्लू लाइन मेट्रो में बंदर की एंट्री, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Monkey entered in Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो अक्सर अपने मजेदार और चौंकाने वाले किस्सों की वजह से चर्चा में रहती है. कभी यात्रियों की नोकझोंक, कभी डांस वीडियो, तो कभी अजीबोगरीब हरकतें...यहां सफर करना हमेशा मनोरंजन से भरपूर रहता है, लेकिन इस बार मामला और भी हटकर है, क्योंकि इंसान नहीं, बल्कि एक बंदर ने मेट्रो की सवारी कर डाली.

कोच में मच गया हड़कंप (Monkey came in Vaishali Metro)

वैशाली की ओर जा रही ब्लू लाइन मेट्रो के कोच में अचानक एक बंदर घुस आया. वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर यात्रियों के पैरों के पास से होते हुए तेजी से इधर-उधर दौड़ रहा है. कुछ लोग डर के मारे सीट छोड़कर खड़े हो गए, तो कुछ इस नजारे को देखकर हंस पड़े. वहीं, कई यात्रियों ने अपने फोन निकालकर यह नजारा कैमरे में कैद कर लिया.

सोशल मीडिया पर मचा तहलका (Monkey in Delhi Metro)

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने लिखा, अब तो दिल्ली मेट्रो में बजरंग बली भी बैठने आ गए हैं. एक अन्य यूजर ने कहा, बिना टिकट की सवारी, मौंकेश भाई का जलवा है. वहीं, एक शख्स ने मजाक में लिखा, मेट्रो में ट्रेवल करने का अधिकार इन्हें भी है.

पहले कबूतर, अब बंदर (Delhi Metro viral video)

दिल्ली मेट्रो में जानवरों की एंट्री कोई नई बात नहीं है. कुछ समय पहले एक कबूतर का मेट्रो में सफर करता वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो आराम से 'वुमेन कोच' में बैठा दिख रहा था, लेकिन बंदर की यह मस्ती लोगों के लिए बिल्कुल नया और रोमांचक नजारा साबित हुई.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Monkey Entered In Delhi Metro, Monkey Came In Vaishali Metro, Delhi Metro Me Ghusa Bandar Video, Monkey In Delhi Metro, Delhi Metro Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com