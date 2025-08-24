Metro Video: दिल्ली मेट्रो में दे दनादन... बाल नोंचते हुए सीट पर मल्ल युद्ध करती दिखीं महिलाएं

दिल्ली मेट्रो को दिल्लीवालों की लाइफ-लाइन कहा जाता है लेकिन आजकल यही मेट्रो आने-जाने वाले लोगों के मनोरंजन का भी साधन बनता जा रहा है. दिल्ली मेट्रो में लोगों को प्रैंक, डांस, कपल्स के बीच रोमांस ही नहीं बल्कि लड़ाई के वीडियो भी देखने को मिलने लगे हैं. इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सामने आया है.

इस वीडियो को घर के कलेश के कैप्शन के साथ एक यूजर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया था और इसके बाद से ही वीडियो वायरल हो रहा है. दिल्ली मेट्रो के वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिला यात्री एक दूसरे से गुत्थम-गुत्थी करते हुए नजर आ रही हैं. दोनों एक खाली सीट के लिए लड़ाई करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है कि मेट्रो में ज्यादा पैसेंजर नहीं हैं. किसी यात्री ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर के शेयर किया है.

हालांकि, वीडियो में यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह किस लाइन की मेट्रो में हुआ है. वीडियो को देखकर लग रहा है कि मेट्रो का डिब्बा काफी हद तक खाली है और दो महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचते हुए लड़ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में एक महिला सीट पर लेटी हुई नजर आ रही है और दूसरी महिला उसके ऊपर गुस्से से चढ़ते हुए दिख रही हैं. दोनों ही एक दूसरे के बाल खींचते हुए दिखाई दे रही हैं.