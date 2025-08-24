विज्ञापन
विशेष लिंक

Metro Video: दिल्ली मेट्रो में दे दनादन... बाल नोंचते हुए सीट पर मल्ल युद्ध करती दिखीं महिलाएं

दिल्ली मेट्रो के वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिला यात्री एक दूसरे से गुत्थम-गुत्थी करते हुए नजर आ रही हैं. दोनों एक खाली सीट के लिए लड़ाई करते हुए नजर आ रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Metro Video: दिल्ली मेट्रो में दे दनादन... बाल नोंचते हुए सीट पर मल्ल युद्ध करती दिखीं महिलाएं
  • दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बीच खाली सीट को लेकर गुत्थम-गुत्थी और बाल खींचने की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ
  • वीडियो सोशल मीडिया पर घर के कलेश के कैप्शन के साथ शेयर किया गया और काफी तेजी से फैल रहा है
  • वीडियो में मेट्रो डिब्बा काफी खाली नजर आ रहा है और अन्य यात्री मौजूद नहीं हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली मेट्रो को दिल्लीवालों की लाइफ-लाइन कहा जाता है लेकिन आजकल यही मेट्रो आने-जाने वाले लोगों के मनोरंजन का भी साधन बनता जा रहा है. दिल्ली मेट्रो में लोगों को प्रैंक, डांस, कपल्स के बीच रोमांस ही नहीं बल्कि लड़ाई के वीडियो भी देखने को मिलने लगे हैं. इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सामने आया है. 

इस वीडियो को घर के कलेश के कैप्शन के साथ एक यूजर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया था और इसके बाद से ही वीडियो वायरल हो रहा है. दिल्ली मेट्रो के वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिला यात्री एक दूसरे से गुत्थम-गुत्थी करते हुए नजर आ रही हैं. दोनों एक खाली सीट के लिए लड़ाई करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है कि मेट्रो में ज्यादा पैसेंजर नहीं हैं. किसी यात्री ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर के शेयर किया है. 

हालांकि, वीडियो में यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह किस लाइन की मेट्रो में हुआ है. वीडियो को देखकर लग रहा है कि मेट्रो का डिब्बा काफी हद तक खाली है और दो महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचते हुए लड़ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में एक महिला सीट पर लेटी हुई नजर आ रही है और दूसरी महिला उसके ऊपर गुस्से से चढ़ते हुए दिख रही हैं. दोनों ही एक दूसरे के बाल खींचते हुए दिखाई दे रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Metro Fight Viral Video, Two Women Fight Delhi Metro, Viral Metro Fight Video, Metro Crowd Fight Videos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com