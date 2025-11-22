मौत से खेल! Reel के चक्कर में लगा दी जान की बाजी, रेलवे ब्रिज पर लटककर किया खतरनाक स्टंट

Pull Ups On Railway Bridge Dangerous Stunt: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी लाइक और व्यूज की इस दौड़ में लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी दिल उछलकर गले में आ जाए. एक युवक रेलवे ब्रिज पर ऐसे स्टंट करता दिखा कि देखने वाले भी घबरा जाएं. हम इस तरह के खतरनाक स्टंट का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते. इसे न करें और न किसी को करने दें.

रेलवे पुल पर 'मौत को चुनौती' जैसा स्टंट (Railway Bridge Par Stunt Ka Video)

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति रेलवे ब्रिज के ऊपर और नीचे दोनों जगह स्टंट करता दिखता है. पहली क्लिप में वह पटरियों के बीच खड़े होकर एक्सरसाइज जैसा दिखने वाला खतरनाक कारनामा करता है. दूसरी क्लिप तो इससे भी ज्यादा खतरे से भरी है. शख्स पुल के नीचे लटककर पुल-अप्स कर रहा होता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह ट्रैक नहीं, बल्कि 'मौत' की सीढ़ी पर लटका हो. Instagram पर यह वीडियो @fitneeskit नाम के यूजर ने अपलोड किया है और कैप्शन दिया, 'मौत का खेल… कर के बताओ.' कैप्शन ही बता देता है कि यह वीडियो स्टंट नहीं, बल्कि जोखिम की हदें पार करता हुआ चैलेंज है.

लाइक और व्यूज की होड़ में बढ़ा खतरा (Railway Bridge Exercise Video)

वीडियो को अब तक लगभग 5,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या सिर्फ व्यूज की नहीं है, समस्या यह है कि ऐसे वीडियो देखकर कई लोग प्रेरित हो सकते हैं कि वो भी ऐसा कुछ ट्राय करें. यही वजह है कि यह वीडियो जितना वायरल हो रहा है, उतना ही लोगों में चिंता भी पैदा कर रहा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक या पुल पर ऐसी हरकतें सिर्फ स्टंट नहीं, पूरी तरह से कानूनी अपराध और जानलेवा जोखिम हैं.

रेलवे ब्रिज पर स्टंट क्यों है खतरनाक? (Railway Bridge Pull-ups Stunt)

तेज गति से आती ट्रेन का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है.

हल्की सी गलती में जान का बड़ा खतरा बन सकता है.

ब्रिज की ऊंचाई और संकरी जगह हादसे की संभावना बढ़ाती है.

ट्रेन की मूवमेंट बाधित होकर यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ती है.

रेलवे एक्ट में ऐसे स्टंट करना दंडनीय अपराध है.

वीडियो में दिखने वाला युवक भले ही फिटनेस एक्सपर्ट लगे, लेकिन यह 'वर्कआउट' नहीं है...यह खतरों से खेलना है.

हमारा स्पष्ट संदेश- ऐसा स्टंट कभी न करें (Rail Safety Warning India)

ऐसे वीडियो केवल रोमांच दिखाते हैं, पर पर्दे के पीछे खतरे की गहराई को नहीं दिखाते. एक छोटी सी फिसलन, एक सेकंड की चूक और जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है. याद रखें कि लाइक, कमेंट, व्यूज दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जान नहीं.

हम पाठकों से अपील करते हैं कि, रेलवे ट्रैक और रेलवे ब्रिज पर कभी भी स्टंट या फोटोशूट न करें. ये जगहें किसी भी तरह की 'एडवेंचर एक्टिविटी' के लिए नहीं बनी हैं.