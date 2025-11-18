विज्ञापन
35 दिन, 50 चूहे और एक लड़की की जिंदगी-मौत से जंग…झाओ की कहानी हिला देगी

Shocking Survival Story: 35 दिन तक जंगल में अकेली रहकर 50 चूहे खाने वाली झाओ की कहानी हिम्मत की अनोखी मिसाल है. तूफान के बावजूद लक्ष्य पूरा कर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इच्छाशक्ति किसे कहते हैं.

Girl Eats 50 Rats To Survive: जरा सोचिए, अगर आपको 24 घंटे भी बिना फोन, पानी, खाना और इंसान के गुजारने पड़ें तो कैसा लगेगा? घुटन, डर, बेचैनी...सब एक साथ, लेकिन चीन की 25 साल की झाओ तिएझू ने वो किया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता. वो 35 दिन तक जंगल में अकेली रहीं और जिंदा रहने के लिए करीब 50 चूहे खा डाले. ये कहानी किसी सर्वाइवल शो की स्क्रिप्ट नहीं...जिंदा इंसान की असली लड़ाई है.

क्यों गई थी झाओ जंगल? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान (50 rats eaten story)

SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के एक दूरदराज आइलैंड पर 1 अक्टूबर से एक Wilderness Survival Competition शुरू हुआ था. लक्ष्य था...जितने दिन टिक सको, टिक कर दिखाओ. झाओ ने न सिर्फ टिककर दिखाया, बल्कि तीसरा स्थान हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता. इन 35 दिनों में उनका वजन 85 किलो से 71 किलो हो गया...कुल 14 किलो की वजन कम हुआ. उन्हें 30 दिन पूरे करने पर 6,000 युआन और हर अतिरिक्त दिन के 300 युआन मिले...कुल 7,500 युआन (करीब 88,000 रुपये).

40 डिग्री तापमान, जहरीले कीड़े और तपती धूप..हर दिन एक नई परीक्षा (Zhao Tiezhu survival story)

झाओ ने बताया कि जंगल में दिन 40 डिग्री की गर्मी से भरा होता था. कीड़े लगातार काटते, पैरों में निशान बन जाते और तेज धूप में स्किन जलने लगती. कभी पानी मिल जाता, कभी घंटों तलाशना पड़ता, लेकिन झाओ ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, ये उनकी सहनशक्ति की हदें तोड़ने का मौका था.

50 चूहे और वो भी भूनकर. सर्वाइवल का सबसे चौंकाने वाला हिस्स (35 days wilderness survival)

जंगल में हाई-प्रोटीन फूड ही झाओ की असली ताकत बना. वो केकड़े, सी अर्चिन, एबेलोन सबकुछ खाती रहीं, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा था...50 चूहे पकाकर, भूनकर और कभी-कभी उनका जर्की बनाकर खाना. उनका कहना था, 'चूहे surprisingly tasty थे.'

आखिर क्यों छोड़ा कॉन्टेस्ट? (Girl lost 14 kg in jungle)

4 नवंबर को आया एक भयंकर तूफान. हवाएं इतनी तेज थीं कि झाओ को एहसास हुआ, अब रुकना खतरे में डालना है. उन्होंने प्रतियोगिता छोड़ दी, लेकिन गर्व से कहा 'मेरा लक्ष्य पूरा हो गया.' आज चीन में ऐसे जंगल सर्वाइवल गेम्स बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, ये खेल हैं खतरनाक और प्रोफेशनल मेडिकल सपोर्ट के बिना इन्हें करना जानलेवा हो सकता है.

Chinese Girl Survival Story, 35 Days Wilderness Survival, Girl Eats 50 Rats To Survive, Zhao Tiezhu Survival Story, China Wilderness Competition
