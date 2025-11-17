ये तो गजब ही हो गया...बॉडी बनाने के लिए एसिड के इंजेक्शन लगवाता था बंदा, लुटाए 5 करोड़

Man Obsessed With Acid Injections: सोचिए…आपने जिम में सालों तक पसीना बहाया, डाइट की, प्रोटीन शेक पीए…फिर अचानक कोई सामने आकर कह दे, 'भाई, मैंने तो बस इंजेक्शन लगवाए और सीधा एट पैक बना लिए.' हैरानी होगी ना? चीन में ऐसा ही एक शख्स आजकल इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. उसकी बॉडी देखकर लोग कन्फ्यूज हैं कि ये रियल है या किसी साइ-फाई फिल्म का सीन.

इंजेक्शन से बन रहा 'इंस्टेंट एब्स' मॉडल (hyaluronic acid injections)

शंघाई का यह शख्स किसी आम फिटनेस फ्रीक जैसा नहीं है. लोगों की तरह उसने जिम में सालों खून-पसीना नहीं बहाया. उसने अपनाया एक शॉर्टकट, जिसे सुनकर डॉक्टर भी सिर पकड़ लें...हयालूरोनिक एसिड इंजेक्शन. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एसिड असल में एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो स्किन और जोड़ों में पाया जाता है.

कॉस्मेटिक फिलर्स में इसका इस्तेमाल आम है, लेकिन इस शख्स ने इसे मसल्स बनाने का तरीका बना लिया. हर इंजेक्शन में सिर्फ 1–2ml एसिड और टिश्यू फूलकर मसल्स का आर्टिफिशियल लुक देने लगते हैं. सीधे शब्दों में...नो जिम, नो वर्कआउट…बस इंजेक्शन और एब्स तैयार.

5 करोड़ रुपये खर्च कर चुका, अभी 10,000 डोज बाकी (China abs injection)

यह आदमी पहले भी अपने अजीबो-गरीब बॉडी मॉडिफिकेशन की वजह से सुर्खियों में रहा है. कंधे, कॉलरबोन, चेस्ट और पेट...हर जगह हयालूरोनिक एसिड के 40 से ज्यादा इंजेक्शन लगवा चुका है. अब दावा कर रहा है कि उसकी बॉडी का 20% हिस्सा एसिड से भरा हुआ है.

उसकी मंशा? (eight pack injection)

पूरे 10,000 डोज.

और 40% काम पहले ही हो चुका है.

सोशल मीडिया पर वह शर्ट उतारकर एट पैक्स दिखाता है और दावा करता है कि 'मेरे एब्स परफेक्ट हैं.'

डॉक्टर दे रहे हैं चेतावनी: यह 'ट्रेंड' जानलेवा है (Hyaluronic acid abs)

हयालूरोनिक एसिड फिलर्स के लिए FDA द्वारा मंजूर है, लेकिन इतनी भयानक मात्रा में? डॉक्टर्स साफ चेतावनी दे रहे हैं कि, ओवरडोज से इंफेक्शन, ब्लड क्लॉट, टिश्यू डेथ तक हो सकती है और सबसे मजेदार (या डरावनी) बात, जब बॉडी धीरे-धीरे एसिड एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसके सारे एट पैक्स अपने आप गायब हो जाएंगे.

नोट- ऐसा ना करें ये जानलेवा हो सकता है.

