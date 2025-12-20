विज्ञापन
VIDEO : रेलवे पुल पर लटक खतरनाक स्टंट कर रहा शख्स, नीचे हाईवे से गुजर रही तेज रफ्तार गाड़ियां

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हापुड़ में एक युवक का खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. युवक बिना सुरक्षा इंतजाम के फुटओवर ब्रिज पर लटकता दिखा, नीचे हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही थीं.

VIDEO : रेलवे पुल पर लटक खतरनाक स्टंट कर रहा शख्स, नीचे हाईवे से गुजर रही तेज रफ्तार गाड़ियां
  • हापुड़ जिले के दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक युवक रेलवे ब्रिज पर लटककर खतरनाक स्टंट करता नजर आया
  • पुल हाईवे से कई फुट ऊंचाई पर है और नीचे से लगातार वाहन गुजर रहे हैं, जिससे स्टंट जोखिम भरा है
  • युवक बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के रेलवे लाइन के लोहे के पुल पर स्टंट कर रहा था, जो जानलेवा साबित हो सकता है
हापुड़:

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक खतरनाक स्टंट का इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला हापुड़ जिले का बताया जा रहा है. वीडियो में एक युवक रेलवे ब्रिज पर लटककर जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है. यह पुल हाईवे से कई फुट ऊंचाई पर बना हुआ है और उसके नीचे से लगातार वाहन गुजर रहे हैं. वीडियो को देख अंदाजा हो जाएगा कि ये स्टंट कितना खतरनाक है.

रेलवे पुल पर खतरनाक स्टंट

बावजूद इसके युवक बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के पुल पर लटककर स्टंट करता रहा. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक हाईवे के ऊपर से गुजर रही रेलवे लाइन के लोहे के पुल पर लटककर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के खतरनाक स्टंट को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है.

जानलेवा स्टंट परेशानी का सबब

हापुड़ के दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां नीचे हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, वहीं ऊपर युवक का स्टंट जारी था. आए दिनों कई ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिनमें इंसान खतरनाक स्टंट करते हुए हादसों का शिकार हो जाता है और जान गंवा बैठता है. जरा सी चूक से न सिर्फ स्टंट करने वाले की जान जाती है बल्कि दूसरों इंसानों की भी जान पर बन आती है.

