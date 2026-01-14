ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके...तुतलाती आवाज में गाना गाते हुए बच्ची ने मारा सैल्यूट, दिल लूट लेगा वीडियो

Viral kids video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दो छोटी क्यूट सी बच्चियां कैमरे के सामने खड़ी नजर आती हैं. बच्चियां बड़े मासूम अंदाज में कहती हैं, मेरे पापा इंडिया हैं, तभी एक महिला उनसे पूछती है, इंडियन कैसे करता है. सवाल सुनते ही दोनों बच्चियां बिना सोचे समझे झट से सैल्यूट मार देती हैं. यही पल वीडियो को खास बना देता है.

तुतलाती आवाज में देशभक्ति का रंग (Patriotism in a Toddler's Voice)

इतना ही नहीं, सैल्यूट करते हुए एक बच्ची तुतलाती आवाज में गुनगुनाने लगती है, 'ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके...कोई धन है क्या...तेरी धूल से बढ़ के' उसकी आवाज, अंदाज और मासूम शरारत दिल को छू जाती है. दूसरी बच्ची भी पूरे जोश के साथ सैल्यूट पकड़े रहती है. दोनों की मस्ती और मासूमियत देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है.

कहां से आया वीडियो और क्यों हुआ वायरल (cute children salute video)

इस वीडियो को रेडिट पर r/TwentiesIndia नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, Arunachal people >> Kashmiri. महज 24 सेकंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे पसंद कर चुके हैं. यूजर्स कमेंट में बच्चियों की मासूमियत और देसी जज्बे की तारीफ कर रहे हैं.

