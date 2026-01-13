क्या दादी जवानी में सुंदर थीं...दादा का जवाब सुन पोती शॉक्ड, लोग बोले- रेड फ्लैग वाला बुड्ढा

Grandfather Grandmother Funny Talk: घर की चौखट के भीतर होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक जब कैमरे में कैद हो जाए, तो वो सोशल मीडिया का खजाना बन जाती है. इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में पोती का मासूम सवाल और दादा जी का देसी, बेबाक जवाब ऐसा माहौल बनाता है कि हंसी अपने आप फिसल कर बाहर आ जाती है और दादी की खामोश मुस्कान सब कुछ कह जाती है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा यह वीडियो हंसी का पूरा पैकेट है. दादा-दादी और पोती की यह नोकझोंक लोगों को खूब पसंद आ रही है. यही वजह है कि, लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देखने को मजबूर हो गए हैं.

दादी को कॉम्प्लिमेंट चाहिए था... (funny family video)

इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में एक नन्ही पोती अपने दादा (बाबा) से दादी (अम्मा) को लेकर मासूम लेकिन चुटीला सवाल पूछती है. पोती पूछती है कि, 'अम्मा, बाबा ने आपको लास्ट टाइम सुंदर कब कहा था?' दादी बेझिझक जवाब देती हैं, 'कभी नहीं.' बस यहीं से कहानी मजेदार मोड़ ले लेती है.

दादा जी का रोस्ट और दादी की खामोशी (Grandfather's Roast Steals the Show)

जब पोती दादा जी से कहती है कि आपने अम्मा को कभी सुंदर नहीं कहा, तो दादा जी पूरे ठाठ से फरमाते हैं, 'अम्मा सुंदर थी ही कब…सूखी-सूखी थी, लकड़ियां-लकड़ियां. इसमें जान तो मैंने डाली है.' ये सुनकर जहां पोती ठहाके मारने लगती है, वहीं दादी की चुप्पी में भी एक अलग-सी मोहब्बत झलकती है. आखिर में दादा जी कहते हैं, 'अब बुढ़ापे में बहुत सुंदर लगती है…दांत नहीं हैं, थोपड़ा हल्का है.' यही लाइन लोगों को सबसे ज्यादा गुदगुदा रही है.

इंस्टाग्राम पर क्यों हो रहा है वीडियो वायरल (Why This Reel Is Winning Hearts Online)

यह वीडियो @sakshhisaysso नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट, 'Dadi expected compliment, dadu roast serving platter' लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अब तक इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

हंसी के पीछे छिपा रिश्ता (viral Instagram reel)

यह वीडियो सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि उस देसी रिश्ते की झलक है जहां प्यार दिखावे से नहीं, तानों और हंसी-ठिठोली से जताया जाता है. यही वजह है कि लोग खुद को इससे जोड़ पा रहे हैं. इस वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्तों में रोमांस कम, रियलिटी ज्यादा होती है और वही सबसे खूबसूरत होती है. दादा-दादी की यह नोकझोंक सोशल मीडिया पर सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि घर-घर की कहानी बन गई है.

