उज्बेकिस्तान के बच्चों ने किया बॉलीवुड गानों पर धमाकेदार डांस, स्टाइल देखकर आप भी हो जाएंगे दीवाने

उज्बेकिस्तान के बच्चों ने किया बॉलीवुड गानों पर धमाकेदार डांस, वीडियो देख इंटरनेट हुआ दीवाना. उनकी स्टाइल, एक्टिंग और कपड़े देखकर आपको ऐसा लगेगा की फिल्म का ही सीन चल रहा है. मेकअप, बाल से लेकर कपड़ों तक में बॉलीवुड के 90's की छलक साफ नजर आ रही है.

उज्बेकिस्तान के बच्चों ने किया फिल्मी गानों पर जबरदस्त डांस.
उज़्बेकिस्तान के बच्चों का बॉलीवुड गानों पर डांस इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक बड़े टैलेंट शो में उज़्बेकिस्तान के छोटे-छोटे बच्चे मशहूर हिंदी फिल्मी गानों पर शानदार परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं. इन वीडियो में बच्चे रंग-बिरंगे कॉस्ट्यूम पहनकर बॉलीवुड के कई लोकप्रिय गानों पर कोरियोग्राफ किए गए डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात ने खींचा है कि इन बच्चों ने किस तरह अलग-अलग दौर के गानों पर परफॉर्म किया है. 1960 के दशक के क्लासिक गानों से लेकर 2000 के शुरुआती सालों के हिट गाने और हाल के बॉलीवुड नंबर तक—इन बच्चों ने लगभग हर दौर के गानों को अपने डांस में शामिल किया है.

एक वीडियो में उज़्बेकिस्तान के दो छोटे बच्चे स्टेज पर आकर प्रीति जिंटा की फिल्म दिल है तुम्हारा के गाने “दिल लगा लिया” पर डांस करते नजर आते हैं. इस परफॉर्मेंस की सेटिंग भी बेहद प्यारी है. लड़की ने गुलाबी रंग का लहंगा और दुपट्टा पहना हुआ है, जबकि लड़का कुर्ता, जैकेट और पगड़ी में दिखाई देता है. उनके पीछे लाल दिल का बड़ा बैकड्रॉप बना हुआ है, जो पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना देता है.

एक और वीडियो में बच्चों का एक ग्रुप ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी के गाने “मैं शायर तो नहीं” पर डांस करता नजर आता है. इस परफॉर्मेंस में गाने की तरह ही हल्का-फुल्का और प्यारा माहौल देखने को मिलता है. बच्चे मुस्कुराते हुए स्टेज पर शानदार कोरियोग्राफी के साथ डांस करते हैं.

इसके अलावा बच्चों ने 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के मशहूर गाने “आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे” पर भी शानदार परफॉर्मेंस दी. भले ही शम्मी कपूर और मुमताज की परफॉर्मेंस लोगों के दिलों में बसती हो, लेकिन इन बच्चों ने भी अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया.

एक छोटे लड़के ने ऋषि कपूर के एक और लोकप्रिय गाने “सोचेंगे तुम्हें प्यार” पर डांस किया. यह गाना फिल्म दीवाना का है, जिसमें दिव्या भारती फीमेल लीड रोल में नजर आई थीं.

सिर्फ पुराने गाने ही नहीं, बल्कि उज़्बेकिस्तान के बच्चों ने नए बॉलीवुड गानों पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. एक वीडियो में बच्चों का ग्रुप शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने “वन टू थ्री फोर” पर डांस करता दिखाई देता है.

इन सभी वीडियो को एक साथ देखें तो यह साफ पता चलता है कि बॉलीवुड म्यूजिक की लोकप्रियता कितनी दूर तक फैल चुकी है. 1960 के दशक के क्लासिक गानों से लेकर 2010 के दशक के हिट नंबर तक, ये परफॉर्मेंस साबित करती हैं कि हिंदी फिल्म संगीत की दीवानगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है.

