VIDEO: बच्चे के कान में था दर्द, मशीन से चेक किया...तो चौंक उठे डॉक्टर

Screw In Kid Ear : वियतनाम में एक बच्चे को अचानक कान में तेज दर्द शुरू हुआ. घरवालों ने सोचा मामूली इंफेक्शन होगा या पानी चला गया होगा. आमतौर पर जैसे लोग करते हैं, वैसे ही हल्के घरेलू उपाय किए गए, लेकिन दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया. बच्चा लगातार रोता रहा और बेचैन नजर आया. आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया. जांच के दौरान डॉक्टरों को शक हुआ कि मामला सामान्य नहीं है. एंडोस्कोपी की मदद से जब कान के अंदर देखा गया तो सबकी आंखें खुली रह गईं.

ईयरड्रम के पास फंसा था स्क्रू (Screw Stuck Near Eardrum)

बच्चे के कान के अंदर एक छोटा सा screw फंसा हुआ था, जो शायद किसी खिलौने का हिस्सा था. डॉक्टरों के मुताबिक, वह ईयरड्रम के बेहद करीब पहुंच चुका था. कान का पर्दा यानी eardrum बहुत नाजुक हिस्सा होता है, जरा सी चोट भी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है.

In Vietnam, a child went to the doctor complaining of discomfort in his ear. What started as a routine checkup turned into a shocking discovery, a screw had been lodged inside his ear canal, causing pain and irritation. Doctors safely removed the foreign object, leaving parents… pic.twitter.com/y4UxNm70yv — The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 17, 2026

कान दर्द की कहानी में छुपा था राज (Ear Pain Mystery Revealed)

तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया गया. बेहद एहतियात के साथ स्क्रू को बाहर निकाला गया. खुशकिस्मती से बच्चे का ईयरड्रम सुरक्षित रहा. डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ी सी भी देरी गंभीर नुकसान का सबब बन सकती थी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Viral Video on Social Media)

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद Vietnam viral video तेजी से ट्रेंड करने लगा. लोग हैरान थे कि screw in ear जैसा मामला कैसे हो सकता है. कई यूजर्स ने इसे parents warning बताया और डॉक्टरों की तकनीक की तारीफ की. विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बच्चे अक्सर जिज्ञासा में छोटी चीजें कान, नाक या मुंह में डाल लेते हैं. हल्के दर्द को नजरअंदाज करना कभी कभी भारी पड़ सकता है. बच्चों की मासूम हरकत कभी-कभी बड़ी मुसीबत बन सकती है. जरा सी सतर्कता, बड़ा हादसा टाल सकती है.

