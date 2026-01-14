साल 2055 में फंस गया ये टाइम ट्रैवलर, पेरिस में अचानक गायब हो गए लोग, रहस्यमयी VIDEO से हर कोई दंग

Stuck In 2055 : TikTok पर एक अनजान क्रिएटर दावा कर रहा है कि वह साल 2055 के फ्रांस में अकेला फंसा हुआ है. उसके वीडियो में लौवर म्यूजियम, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और पेरिस की मशहूर जगहें पूरी तरह खाली नजर आती हैं. न कोई टूरिस्ट, न स्टाफ, बस वह अकेला कैमरे के साथ घूमता दिखता है. यही वीडियो सोशल मीडिया वायरल वीडियो ट्रेंड में छा गया है. इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है इसका इंटरएक्टिव अंदाज. लोग कमेंट में बताते हैं कि उसे कहां जाना चाहिए और अगला वीडियो वहीं से आता है. कंटेंट क्रिएटर बो ग्रांट ने भी इस ट्रेंड पर वीडियो बनाकर कहा कि हजारों लोगों से भरा रहने वाला लौवर पूरी तरह खाली दिखाना लोगों को हैरान कर रहा है.

PlayStation 7 और शक की सुई (PlayStation 7 raises suspicion)

कुछ वीडियो में PlayStation 7 जैसे फ्यूचर प्रोडक्ट भी नजर आते हैं. यहीं से AI वीडियो, VR कंटेंट और 3D एडिटिंग की चर्चा शुरू हो जाती है. यूजर्स पूछ रहे हैं कि बिजली कौन चला रहा है, जगहें इतनी साफ कैसे हैं और अगर दुनिया खाली है तो वह सफर कैसे कर रहा है. कई लोगों का मानना है कि ये AI world building experiment है. कुछ इसे VR गेम फुटेज बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि वीडियो COVID लॉकडाउन के दौरान शूट किए गए और बाद में एडिट हुए हैं. दिलचस्प बात ये भी है कि पुराने कैप्शन में इसे fake situation कहा गया है.

यूजर्स की मांग पर बनते हैं वीडियो (Videos made on viewers requests)

टाइमलाइन से किसी ने मूल अकाउंट को खोज निकाला और 17 अक्टूबर 2022 को पोस्ट किया गया पहला वीडियो पाया. उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि उस समय एआई वीडियो कितना अच्छा था, लेकिन...बाप रे.' यह वाकई खास है. 2022 में, एआई इमेज जनरेशन अभी बेहतर हो ही रहा था, लेकिन 2025 तक, तकनीक में जबरदस्त सुधार हुआ, जिससे यथार्थवादी डीपफेक वीडियो बनाना कहीं अधिक आसान हो गया.

