घूंघट में दुल्हन ने गिटार के साथ गाया श्रेया घोषाल का हिट गाना, इस अंदाज में लगाए सुर सोच पाना भी मुश्किल, लोग बोले- टैलेंट छुपता नहीं

सोशल मीडिया पर नई नवेली दुल्हन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ससुराल में गाना गाती नजर आ रही है. दुल्हन ने इस अंदाज में गिटार बजाते हुए सुर लगाए हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते.

घूंघट वाली बहू का वीडियो वायरल, गिटार बजाकर गाया सैयारा का गाना
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया कब किसको स्टार बना दे कुछ नहीं कहा जा सकता. इन दिनों वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन गिटार बजाकर गाती दिख रही थी. यह वीडियो देखने में जितना साधारण लगता है, उतना है नहीं. क्योंकि यह महिला एक ऐसे माहौल में गिटार बजा रही है, जब परिवार के एक-एक सदस्य की नजर इस नई-नवेली दुल्हन पर टिकी हुई थी. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने गदर मचा रखा है. हर दूसरी फीड में घूंघट वाली बहू के गिटार बजाने का वीडियो देखने को मिल रहा है. यूजर्स इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक कर रहे हैं, बल्कि अपनी फैमिली, यार-दोस्तों संग शेयर भी कर रहे हैं. घूंघट में गिटार बजाने वाली बहु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सैयारा का टाइटल सॉन्ग गा रही है.

फिर छाया घूंघट वाली रॉकस्टार बहू का गाना  

इस वीडियो में क्या है? अब पूरी बात बताते हैं. दरअसल, जब एक लड़की शादी कर अपने ससुराल में जाती है, तो उसकी ससुराल की महिलाएं संगीत सेरेमनी में नई-नवेली बहू की रीति-रिवाज के बहाने स्किल चेक करती हैं. कोई बहू को नाचने को कहता है, तो कोई उनसे गाने सुनने को. या फिर कई घरों में नई दुल्हन से उनके मुताबिक कुछ भी करने को कहते हैं. ऐसा ही हुआ था, जब इस घूंघट वाली बहू ने अपने स्किल दिखाते हुए गिटार की धुन पर एक खूबसूरत गाना गया था. घर के किसी सदस्य ने वीडियो रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और यह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ है कि घूंघट वाली बहू अब रॉकस्टार बन गई.
 

लोगों ने फिर लुटाया प्यार 

अब इसको दूसरे वीडियो में घर की एक बूढ़ी महिला की बगल में बैठकर सैयारा फीमेल वर्जन टाइटल सॉन्ग गाते देखा जा रहा है. लाल साड़ी में सजी बैठी ये नई-नवेली बहू इतने खूबसूरत अंदाज में गाना गा रही है कि एक बार आपको लगेगा कि सच में फिल्म का गाना बज रहा है. घूंघट वाली रॉकस्टार बहुत पर लोग एक बार फिर प्यार लुटा रहे हैं. एक ने लिखा है, मेरे घर भी ऐसी दुल्हन आए. दूसरे ने लिखा है, भाभी तो ससुराल आते ही रॉकस्टार बन गई. तीसरे ने लिखा है, ससुराल, भाभी के लिए लकी है या भाभी ससुराल के लिए'.

बता दें, इस रॉकस्टार बहु का नाम तान्या है और हाल ही में उनकी शादी में गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के मोहम्मदपुर कदीम गांव के रहने वाले आदित्य गौतम से हुई है.

