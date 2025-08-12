सड़क किनारे बैठकर नेल पॉलिश लगा रही थी बच्ची, देखकर पसीजा लोगों का दिल, बोले- खुद को प्यार करना कभी न छोड़ें

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. कुछ हंसी- मजाक वाले तो कुछ इमोशनल, लेकिन इन्हीं में से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो जिंदगी का पाठ पढ़ा देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची खुद को खुश करने के लिए नेल पॉलिश लगा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है, कि सड़क किनारे एक प्यारी सी बच्ची बैठी है और बहुत ही ध्यान से अपने छोटे-छोटे हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही है.

जीना का सलीका सिखा रही बच्ची



बता दें, बच्ची ने किसी भी तरह के कोई फैंसी कपड़े नहीं पहने हैं. उसके कपड़े मटमैले हैं और साफ दिख रहा है कि वह गरीबी से जूझ रही है. वहीं इन मुश्किल हालात में भी लड़की ने खुद से प्रेम करना नहीं छोड़ा और कम चीजों के साथ खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो इंस्टाग्राम यूजर reelsbynayra की ओर से शेयर किया गया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "सड़क किनारे बैठकर नेल पॉलिश लगाती ये लड़की हमें ये सिखा गई हालात चाहे जैसे हों, खुद से मोहब्बत मत छोड़ो".

देखें Video:



वीडियो को देखने के बाद भावुक हुए लोग



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. वहीं इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बच्ची की इस मासूमियत ने जीवन का पाठ पढ़ा दिया', दूसरे यूजर ने लिखा, 'खुद से मुहब्बत होगी तभी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी', तीसरे यूजर ने लिखा, "खुद को खुद ही खुश रख सकते हैं,दूसरे से खुशी देने की उम्मीद ज्यादा नहीं करनी चाहिए".

