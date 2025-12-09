विज्ञापन
बहू को मिली भगवान जैसी सास, करोड़ों रुपये उधार लेकर जिंदा रखा, कहानी रुला देगी

Saas Bahu Emotional Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सास-बहू की कहानी लोगों को इमोशनल करने के साथ-साथ हैरान भी कर रही है. आपने आज सास-बहू के झगड़े या मारपीट से जुड़ी खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस चीन की इस बहू के लिए उसकी सास किसी देवदूत से कम नहीं है.

प्रतीकात्मक चित्र.

China Mother-In-Law Story: कहते हैं सास-बहू का रिश्ता हमेशा संघर्षों से भरा होता है, लेकिन चीन की एक महिला ने इस धारणा को पलटकर रख दिया. एक ऐसा प्यार, ऐसी जिम्मेदारी और इतनी गहरी निष्ठा...जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. पांच साल से लगभग वेजिटेटिव स्टेट में पड़ी बहू के लिए इस सास ने 1 मिलियन युआन (₹1.16 करोड़ के करीब) उधार ले लिया. दिन-रात उसकी सेवा की और आज ये कहानी पूरे सोशल मीडिया को इमोशनल कर रही है.

हादसा जिसने जिंदगी बदल दी (vegetative state)

25 जून 2020 को यूआनयुआन नाम की महिला एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हुई. उसके सिर, चेहरे, हाथ और पेल्विस में गंभीर चोटें आईं. क्रेनियोटॉमी सर्जरी के बाद वह गहरी कोमा में चली गई. चार महीने बाद हल्की चेतना लौटी, लेकिन आज भी वह, खुद से खाना नहीं खा सकती...न बोल सकती है, न मुड़ सकती है, न शरीर पर नियंत्रण है, फिर भी...उसकी सास, लियू झेनयान, ने उसका हाथ नहीं छोड़ा.

अस्पताल के फर्श पर सोने से लेकर कंधों पर उठाने तक (emotional family story China)

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पहले साल लियू अस्पताल के फर्श पर बिछे अस्थायी बिस्तर पर सोती रहीं. बहू को खाना खिलातीं, नहलातीं, सफाई करतीं...इतनी सेवा कि लोग उन्हें यूआनयुआन की जैविक मां समझने लगे. कभी-कभी वह बहू को अपनी पीठ पर उठाकर ले जातीं, क्योंकि उनकी बहू को सफाई पसंद थी और वो चाहती थीं कि उसकी यह पसंद जिंदा रहे.

जब डॉक्टरों ने 1% उम्मीद बताई, तब यूआनयुआन ने मुझे 'मां' कहकर पुकारा (bahu coma viral news)

लियू कहती हैं कि, 'उसी पल मुझे लगा कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो...मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती.' उनके बेटे और यूआनयुआन की शादी को 15 साल हो चुके हैं. दो बच्चे हैं. कर्ज उठाना मुश्किल था, पर परिवार को टूटने नहीं देना था.

एक वादा, जो पीढ़ियों तक याद रहेगा (mother-in-law borrowed money)

लियू ने बेटे से कहा कि अगर यूआनयुआन न बची, तो वह दोबारा शादी न करे, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उसके बच्चों को दूसरी मां मिले. बेटे ने बिना सोचे मान लिया. हाल ही में लियू ने अपनी बची-खुची पूंजी यूआनयुआन की सिर की सर्जरी में लगा दी. वह कहती हैं कि, 'वह सुंदर दिखना पसंद करती थी. जब तक उसकी सांसें हैं, मैं उसकी ताकत बनकर खड़ी रहूंगी.'

Saas Bahu, China Mother-in-law Story, Daughter In Law, Vegetative State,  woman In Coma Care
