TRP this week: क्योंकि सास भी कभी बहू थी की धमक कायम, किस पायदान पर फिसला अनुपमा, जी टीवी के तीन शोज टॉप फाइव में

टीवी जगत के इस हफ्ते के टीआरपी आंकड़े एक बार फिर साबित करते हैं कि दर्शक अब भी इमोशनल फैमिली ड्रामा और रिश्तों पर बेस्ड कहानियों से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं. परिवार, रिश्ते, संघर्ष और परंपराओं के बीच संतुलन बनाते इन शो ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है. इसकी गवाह है इस हफ्ते की रेटिंग्स. जिसकी सामने आई लिस्ट में स्टार प्लस और जी टीवी के टॉप शोज ने दर्शकों पर मजबूत पकड़ दिखाई है. TVR और Reach के आंकड़े बताते हैं कि न केवल दर्शक इन्हें देख रहे हैं, बल्कि लगातार इनके साथ जुड़ाव भी महसूस कर रहे हैं.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी, स्टार प्लस

TVR 2.0 | RCH 2.7

स्टार प्लस का यह शो इस हफ्ते नंबर वन पर रहा. सास–बहू के रिश्ते, परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों के बीच चलने वाले इमोशन्स ने दर्शकों से गहरा कनेक्शन बनाया. शो की कहानी सरल, सेंसिटिव और घरेलू दर्शकों के लिए है. जिसके कारण ये चार्ट में टॉप पर बना रहा.

अनुपमा, स्टार प्लस

TVR 2.0 | RCH 3.0

अनुपमा ने इस बार भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. महिला सशक्तिकरण, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिश्तों के संघर्ष पर आधारित कहानी ने इसे सबसे अधिक रीच वाले शोज में शामिल किया. RCH 3.0 बताती है कि शो का दर्शक वर्ग लगातार बढ़ रहा है.

तुम से तुम तक, जी टीवी

TVR 1.9 | RCH 2.6

ये शो नए जमाने के रिश्तों, करियर और परिवार के बीच बैलेंस की कहानी को बारीकी से प्रस्तुत करता है. युवा दर्शक वर्ग का खास सपोर्ट इसे टॉप 5 में बनाए हुए है.

वसुधा, जी टीवी

TVR 1.9 | RCH 2.6

वूमेन सेंट्रिक कहानी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्लॉट इसकी USP बना हुआ है. परिवार, सेल्फ डिपेंडेंट किरदार और इमोशन्स ने दर्शकों को जोड़े रखा है.

गंगा माई की बेटियां, जी टीवी

TVR 1.8 | RCH 2.7

तीन पीढ़ियों के रिश्तों, मूल्य और परंपराओं से जुड़ी कहानी ने इसे स्टेबल व्यूअरशिप दिलाई है. मजबूत पारिवारिक एंगल इसकी सबसे बड़ी ताकत है.