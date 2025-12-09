शादीशुदा मर्द के संग हो रहा था रोमांस, तभी अचानक आ धमकी पत्नी, गर्लफ्रेंड ने ऐसे बचाई जान

Woman Dangling From 10th Floor : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यकीनन किसी भी सांसें अटक जाएं. चौंका देने वाले इस वीडियो में एक शादीशुदा शख्स की कथित प्रेमिका खुद की जान बचाने के लिए 10वीं मंजिल की खिड़की से लटकी हुई दिखाई दे रही है. वीडियो देखकर हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि, आखिर उसने ऐसा कदम उठाया तो उठाया क्यों? दरअसल, यह हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ, जब महिला के प्रेमी की पत्नी अचानक घर लौट आई. उसके बाद जो हुआ वो आप इस वायरल वीडियो में देख ही सकते हैं. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

जब पत्नी लौटी घर…शुरू हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा (woman hanging from 10th floor)

चीन की ये वायरल कहानी सिर्फ 'चीटिंग' नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच लटकती एक हकीकत भी बयां कर रही है, जो सोशल मीडिया पर सबकी सांसे रोक रही है. गुआंगडोंग (चीन) का ये पूरा मामला किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं. एक शादीशुदा शख्स अपनी कथित प्रेमिका संग फ्लैट में था, तभी दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज आती है...बीवी अचानक लौट आई. घबराहट में पति ने खुद को नहीं, बल्कि प्रेमिका की जान दांव पर लगा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने उसे खिड़की की ओर धकेल दिया और लड़की बचने के लिए 10वीं मंजिल से लटक गई.

मौत से इंच भर दूर…लड़की पाइप और खिड़कियों के सहारे उतरती रही (10th floor drama China)

वायरल वीडियो में सफेद ड्रेस पहने लड़की खिड़की के बाहर बेहद संकरे किनारे पर चलती दिखती है. हाथ में मोबाइल...10 मंजिल की नीचे मंडराती 'मौत'...ऊपर से प्रेमी का गायब हो जाना. वह किसी तरह पाइप पकड़कर नीचे वाली मंजिल तक उतरने की कोशिश करती है. एक पल तो ऐसा आता है जब वह पूरी तरह पाइप पर झूल जाती है और किसी तरह बगल वाली खिड़की पर दस्तक देने लगती है. दृश्य इतना खतरनाक है कि देखने वालों को भी दिल पकड़ना पड़ा.

लोगों का गुस्सा- इससे अच्छा तो पकड़ी जाती (dangerous viral video)

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धमाकेदार तरीके से फैल चुका है. लाखों लोग इस घटना को बेवफाई की सबसे खतरनाक परिणति बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा, 'ऐसा कोई प्रेम, जो मौत तक पहुंचा दे…किस काम का?' दूसरों ने पति को क्रूर और 'सबसे बड़ा दोषी' बताया.

