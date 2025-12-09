विज्ञापन
क्लास की लड़कियों को खुश करने के लिए 8 साल के बच्चे ने किया ऐसा कांड, सुन सन्न रह गए मां-बाप

Child Strange Gift: इन दिनों इंटरनेट पर एक चौंका देने वाला मामला वायरल हो रहा है, जिसे जानने के बाद आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. दरअसल, एक आठ साल के बच्चे ने अपने क्लास की लड़कियों को गिफ्ट देने के लिए मां की एक कीमती चीज का ऐसा हश्र किया कि देखने के बाद लोग हक्के-बक्के रह गए.

प्रतीकात्मक चित्र.

Story Of A Child Innocence: बचपन की दुनिया कितनी अलग होती है...जहां भावनाएं सच्ची होती हैं, इरादे साफ होते हैं, लेकिन समझ कम. चीन से आई यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक 8 साल के बच्चे ने अपनी छोटी-सी दोस्ती को खास बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया कि पूरा परिवार भी हैरान रह गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. रहस्य ये नहीं कि उसने क्या किया...हैरानी ये है कि उसे लगा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है.

सोने की चेन का रहस्य, बच्चे ने क्यों किया ऐसा? (Cut mother necklace for friendship)

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के शान्दोंग प्रांत से ये अजीब मामला सामने आया. एक दिन बच्चे की मां ने महसूस किया कि उनकी शादी की सोने की चेन गायब है. पहले लगा कहीं रखकर भूल गई होंगी, लेकिन शक तब गहरा गया जब बड़ी बेटी ने बताया कि उसके भाई के क्लास में एक लड़की ने बताया कि, 'उसने मुझे सोने का एक टुकड़ा गिफ्ट दिया है.' यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया.

CCTV फुटेज में सच आया सामने (Gold gift to classmates)

घर वालों ने CCTV फुटेज खंगाला और उधर स्क्रीन पर एक छोटा-सा सच चमक उठा. बच्चा चोरी-छिपे अलमारी से चेन निकाल रहा था, फिर फुटेज में दिखा कि, एक हाथ में प्लायर्स...दूसरे में लाइटर और चेन को छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश. जब यह भी न चला, तो उसने दांतों तक से चेन को काटने की कोशिश की. इतनी मशक्कत सिर्फ इसीलिए कि वह अपने दोस्तों को 'कीमती गिफ्ट' दे सके.

बच्चे की मासूमियत- मुझे नहीं पता था कि ये सोना है (Story of a child innocence)

जब मां ने पूछा- 'पता है सोना कितना महंगा होता है?' बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया- 'नहीं.' उसे तो ये भी याद नहीं कि कितने लोगों को टुकड़े दिए और बाकी कहां रखे. आखिर में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला...बाकी सब गायब.

इंटरनेट पर हलचल, लोग बोले- बच्चे की गलती या पैरेंट्स को सीख? (8-year-old boy gold chain)

सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए. कुछ ने कहा बच्चे को सही शिक्षा देनी चाहिए. तो कुछ हंसते हुए बोले- 'हो सकता है भविष्य में वही लड़की आपकी बहू बने.' विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चे भावनाओं से गिफ्ट देना समझते हैं, कीमत नहीं. यही वजह है कि उन्हें धीरे-धीरे सिखाना पड़ता है कि क्या कीमती है, क्या नहीं और क्यों.

