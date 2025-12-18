क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीप के बारे में जानकर हैरान रह गए थे अमर उपाध्याय, बोले- 'मैं शॉक्ड रह गया था'

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 6 साल का लीप शुक्रवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा. जबकि हाल ही में प्रोमो मेकर्स ने जारी किया था, जिसमें तुलसी और मिहिर की राहें अलग हो गई हैं. जहां विरानी हाउस में मिहिर अकेला नजर आ रहा है तो वहीं तुलसी को वृंदा और अंगद के साथ चॉल में रहते हुए देखा जा सकता है. इसी बीच खबरें हैं कि आने वाले एपिसोड में और भी कईं नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. इसी बीच मिहिर का किरदार निभाने वाले एक्टर अमर उपाध्याय ने बताया कि लीप को लेकर आए बदलाव से वह हैरान रह गए थे. वहीं एक्टर ने बताया कि लीप के बाद मिहिर की जिंदगी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

एक्टर ने कहा, जब मुझे लीप के बारे में पता चला तो सच में मैं हैरान रह गया था. और मैं कह सकता हूं कि आने वाले एपिसोड काफी रोमांचक होने वाले हैं. यह मिहिर के किरदार को निभाने के बाद से बहुत चैलेंजिंग पार्ट था क्योंकि एक बार फिर उसने तुलसी का प्यार और भरोसा तोड़ा है. तुलसी मिहिर को सच्चाई और जी जान से प्यार करती है. फिर भी मिहिर वो इंसान है, जो उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है.

लीप के बाद शांति निकेतन में लौटने के बारे में अमर उपाध्याय ने कहा, लीप के बाद शांतिनिकेतन में लौटना और खाली देखना मेरे लिए मिहिर के तौर पर सबसे दिल तोड़ने वाला था. शांति शब्दों से ज्यादा कह रही थी. यह सिर्फ एक घर नहीं यह प्यार है, परिवार और यादे हैं.

गौरतलब है कि अपकमिंग एपिसोड में तुलसी शांतिनिकेतन छोड़कर वृंदा और अंगद के साथ चॉल में अपनी जिंदगी की शुरूआत करेगी. जबकि रिपोर्ट्स की मानें तो वृंदा और अंगद अपकमिंग एपिसोड में माता पिता बन जाएंगे, जिसके चलते कहानी में नया मोड़ आएगा.