सैलून में डिटॉक्स के नाम पर शख्स से 5 करोड़ की ठगी, ट्रीटमेंट का हुआ साइड इफेक्ट, नहीं मिला रिफंड

चीन (China) के व्यक्ति ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने दो साल में एक हेयर सैलून में बिना लाइसेंस के डिटॉक्स और वेलनेस ट्रीटमेंट पर लगभग 600,000 डॉलर (5 करोड़ रुपये) खर्च किए. इनमें एनीमा, एक्यूपंक्चर और मसाज शामिल थी, जिससे कथित तौर पर उसे अब कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी. अनहुई प्रांत के हेफेई निवासी चेंग की मुलाकात अप्रैल 2023 में एक सैलून मैनेजर से हुई, जिसने उसे एक नई ब्रांच के उद्घाटन में इनवाइट किया गया था. वहां, एक अन्य मैनेजर ने उसे मसाज करवाने के लिए राजी किया और अकाउंट टॉप-अप सिस्टम के जरिए ब्यूटी सर्विस लेने के लिए कंविंस किया.



दो साल से हो रही ठगी (Chinese Man Spends Rs 5 Crore On Detox)



चेंग का दावा है कि हर विजिट पर उन पर बार-बार अकाउंट में पैसे जमा करने का दबाव डाला गया. बाद में, उन्हें ट्रीटमेंट के दौरान शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और सैलून ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया. चेंग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया, 'वे सभी युवा लड़के-लड़कियां थे, जो घुटनों के बल बैठे थे और कह रहे थे कि वे गरीब हैं और किराया भी नहीं दे सकते, इसलिए अपने घर का खर्च चलाने के लिए ग्राहकों पर निर्भर हैं, ब्यूटीशियन कस्टमर से लगातार टॉप-अप करने का आग्रह करते थे और कहते थे कि कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर कमीशन मिलता है'. दो सालों में चेंग ने कई हेल्थ ट्रीटमेंट पर 4.3 मिलियन युआन से ज्यादा खर्च कर दिए, जिसमें 'स्किन-ब्रेकिंग निडल डिटॉक्स' और 'आंत्र सफाई' और मल्टीपल एनीमा सेशन जैसे ट्रीटमेंट शामिल थे.



सैलून ने ठगी कर कमाया इतना Chinese Man Detox)



उन्होंने बताया कि एनीमा ट्रीटमेंट के एक कोर्स की ही लागत लगभग 300,000 युआन (42,000 अमेरिकी डॉलर) है. अन्य सेवाओं में शरीर के हर भाग के लिए 500-600 युआन की कीमत वाली मालिश और 'बेली डैंपनेस रिमूवल' के सेशन शामिल थे, जिनकी कीमत 1,000 से 2,000 युआन प्रति सेशन थी. रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी में ही एक टॉप-अप की कुल कीमत 388,000 युआन (54,000 अमेरिकी डॉलर) थी और 30 मार्च तक उनके अकाउंट में राशि 1.7 मिलियन युआन से अधिक हो गई.



सैलून पर एक्शन शुरू Chinese Man Ends Up In Pain With No Refund)

चेंग ने एक सैलून में वजन कम करने और जवान दिखने का ट्रीटमेंट करवाया था. हालांकि, उसे दस्त लग गए और शरीर पर सुई के निशान जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं, जो ठीक नहीं हो पा रही हैं. जब उसे पता चला कि सैलून के पास कोई मान्य क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसने पैसे वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन उसे मना कर दिया गया. इसके बाद चेंग ने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी और अब इस पर जांच हो रही है.

