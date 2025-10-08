शख्स के अकाउंट में गलती से आ गए सैलेरी से 300 गुना पैसे, तुरंत छोड़ी नौकरी और कोर्ट केस में जीत गया सारे पैसे!

क्या हो कि किसी रोज आपके अकाउंट में सैलरी से कहीं गुना ज्यादा पैसा आ जाए? ये आपको सुनने में मजाक लग रहा होगा लेकिन हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. द मेट्रो के अनुसार, चिली की एक फूड कंपनी "डैन कंसोर्सियो इंडस्ट्रियल डे एलिमेंटोस" में काम करने वाले एक ऑफिस असिस्टेंट को गलती से उसकी सैलरी का 300 गुना पैसा मिल गया. न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, उसे हर महीने करीब 386 पाउंड (लगभग 46,000 रुपए) मिलते थे, लेकिन मई 2022 में कंपनी की गलती से उसके खाते में 1,27,000 पाउंड (लगभग 1.5 करोड़ रुपए) जमा हो गए.



शुरुआत में उसने कंपनी से कहा कि वह पैसा वापस कर देगा, लेकिन तीन दिन बाद उसने इस्तीफा दे दिया और कंपनी से संपर्क बंद कर दिया. इसके बाद कंपनी ने उस पर "चोरी" का केस दर्ज कर दिया.



करीब तीन साल चली कानूनी लड़ाई के बाद, चिली की राजधानी सैंटियागो की अदालत ने फैसला सुनाया कि यह चोरी नहीं थी, बल्कि गलती से हुआ “अनधिकृत भुगतान” था. यानी अब इस व्यक्ति को जेल नहीं होगी, और फिलहाल वह पैसा अपने पास रख सकता है.



हालांकि कंपनी ने कहा है कि वह पैसा वापस पाने के लिए दीवानी अदालत में लड़ाई जारी रखेगी. डायरियो फाइनेंसिएरो को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा: "हम फैसले की समीक्षा के लिए सभी संभव कानूनी कदम उठाएंगे.



यह घटना यूरोप में वेतन संबंधी एक और असाधारण चूक के बाद हुई है. वाइस न्यूज़ के अनुसार, जर्मनी की एक शिक्षिका पिछले 16 साल से बिना काम किए पूरी सैलरी ले रही थी.



2009 से वह बीमारी की छुट्टी पर थी और अब तक करीब 1.17 मिलियन डॉलर (लगभग 9.7 करोड़ रुपए) कमा चुकी है. वह हर महीने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करती थी, लेकिन कभी किसी ने उसकी मेडिकल जांच नहीं करवाई.



जब एक नए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ने जब ऑडिट करवाया, तो ये मामला सामने आया. स्कूल ने उसे अपनी बीमारी का सबूत देने को कहा, और शिक्षिका ने उल्टा अपनी ही कंपनी पर केस कर दिया.

