3 घंटे का मुश्किल भरा सफर अब 30 मिनट में होगा पार, चीन के इस गांव में लिफ्ट ने बदली स्कूली बच्चों की जिंदगी

सोचिए अगर आपके बच्चे को रोज पढ़ाई करने के लिए 3 घंटे खतरनाक चट्टानों और गहरी खाइयों को पार करके जाना पड़े तो? चीन के युन्नान प्रांत के दूरदराज इलाके में रहने वाले बच्चों के लिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि रोज की सच्चाई थी, लेकिन अब एक मॉडर्न टेक्निक ने इन छोटे-छोटे बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. दरअसल, पहाड़ियों के निचले सिरे से होकर जाने वाले मुश्किल रास्तों की जगह अब बड़ी आउटडोर लिफ्ट्स ने ले ली है. इस कमाल की टेक्नोलॉजी की मदद से स्कूली बच्चों के आने-जाने का समय 3 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट रह गया है.

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चट्टानों के बीच लगे एलिवेटर

वीडियो के मुताबिक, इस इलाके में रहने वाले ग्रामीण और बच्चे सालों से गहरी घाटी के नीचे से ऊपर जाने के लिए उबड़ खाबड़ और जोखिम भरे रास्तों का इस्तेमाल करते थे. बारिश और ठंड के मौसम में यही रास्ते इतनी फिसलन भरे हो जाते थे कि, जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकते थे. बच्चों के साथ उनके पैरेंट्स भी हर सुबह उनके सही सलामत स्कूल पहुंचने को लेकर टेंशन में डूबे रहते थे.

इसी समस्या का हल निकालने के लिए घाटी के किनारे विशाल आउटडोर लिफ्ट्स लगाए गए. ये लिफ्ट सीधे चट्टान के साथ सटी हुई बनाई गई है, जो सेकेंडों में लोगों को सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचा देती है. इस एलिवेटर सिस्टम के शुरू होते ही बच्चों का रोज का मुश्किल और थका देने वाला सफर चुटकियों में खत्म हो गया.

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मुश्किल भरा सफर हुआ आसान

इस लिफ्ट के लगने के बाद अब बच्चे बिना थके और बिना किसी डर के सिर्फ 30 मिनट में अपने स्कूल पहुंच रहे हैं. पहले जहां उनका आधा दिन केवल चलने में बीत जाता था, अब वही समय उनकी पढ़ाई और खेलकूद में काम आ रहा है. स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी अब राहत की मुस्कान देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य अब उन्हें सेफ लग रहा है.

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