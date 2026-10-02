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पूर्वांचल को तोहफा, भदोही से प्रयागराज-वाराणसी रूट पर मेमू ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी, 7 स्टेशनों पर ठहराव

भदोही-प्रयागराज-वाराणसी मेमू ट्रेन को रेलवे ने मंजूरी दे दी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज और भदोही जिलों को इसका फायदा मिलेगा. मेमू ट्रेन का किराया बसों से भी काफी सस्ता होगा.

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पूर्वांचल को तोहफा, भदोही से प्रयागराज-वाराणसी रूट पर मेमू ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी, 7 स्टेशनों पर ठहराव
Bhadohi-Prayagraj-Varanasi MEMU Train
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भदोही:

रेलवे बोर्ड ने भदोही-प्रयागराज-वाराणसी रूट पर मेमू ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है. इससे मिर्जापुर समेत पूर्वांचल के लोगों को आसपास के जिलों में आवाजाही में काफी आसानी होगी. कालीन के लिए मशहूर भदोही और इसके पड़ोसी जिलों वाराणसी और प्रयागराज के बीच रोजाना यात्रा करने वालों को सस्ते सफर का विकल्प मिलेगा. रेलवे बोर्ड ने वाराणसी-भदोही-प्रयागराज रूट पर एक नई जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसका टाइमटेबल बनाने का निर्देश दिया है. मिर्जापुर समेत पूरे पूर्वांचल रीजन के लिए ये नई ट्रेन सस्ता और सुरक्षित सफर देने वाली होगी.

नई मेमू ट्रेन का टाइम शेड्यूल 

भदोही-प्रयागराज-वाराणसी रूट की यह ट्रेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक इंजन पर तेज गति वाली होगी. वाराणसी जंक्शन कैंट से शुरू होकर, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर रोड, हंडिया से प्रयागराज रामबाग तक ये जाएगा. यह मेमू ट्रेन दिन में दो बार दो फेरे लगाएगी.सुबह ऑफिस-कॉलेज जाने वाले और शाम को लौटने वाले रेलयात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. रोडवेज बसों या ऑटो के मुकाबले मेमू ट्रेन का किराया 25 फीसदी से भी कम होगा.आम जनता और मजदूरों के लिए ये बेहद किफायती साबित होगी. 

छोटे कारोबारियों को फायदा

भदोही जिला में पिछले तीन दशकों से रोडवेज बसों का उचित ठहराव न होने के कारण व्यापारी काफी परेशान था. इस नई मेमू ट्रेन से भदोही के कालीन उद्यमी, कारीगर और खरीदार बिना किसी ट्रैफिक जाम के झंझट के वाराणसी हवाई अड्डे या वाराणसी और प्रयागराज रेलवे स्टेशनों से मात्र 1 से डेढ़ घंटे में भदोही आवाजाही कर पाएंगे.

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माल ढुलाई में आसानी

रेलवे बोर्ड ने छोटे व्यापारियों के लिए ट्रेन कोच में ही माल ढुलाई को आसान बनाया है. भदोही के कालीन कारोबारी और प्रयागराज-प्रतापगढ़ के फल और आंवला व्यापारी नई मेमू और पैसेंजर ट्रेनों के कोच बुक करके अपना माल सीधे दिल्ली, पटना या मुंबई तक बेहद सस्ते दामों पर भेज सकेंगे. वाराणसी की मंडी से सब्जी-फल दुकानदार और दूध विक्रेता को भी अच्छा साधन मिल जाएगा.

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