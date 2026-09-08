47 हजार रुपये के टूथब्रश में लगा है कैमरा और टॉर्च, कपल का रिव्यू वीडियो इंटरनेट पर वायरल

आजकल टेक्नोलॉजी हर चीज में एंट्री कर चुकी है, लेकिन दांत साफ करने वाले ब्रश में इतना बदलाव आएगा किसी ने सोचा भी नहीं था. दांतों की सफाई के लिए आपने आज तक नॉर्मल या फिर इलेक्ट्रिक टूथब्रश ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे टूथब्रश के बारे में सुना है जिसमें इन-बिल्ट कैमरा, टॉर्च और AI टेक्नोलॉजी लगी हो? एक कपल ने जब 47 हजार रुपये का ये अनोखा गैजेट खरीदकर इस्तेमाल किया, तो उनका एक्सपीरियंस देखकर लोग दंग रह गए.

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47 हजार रुपये के टूथब्रश ने मचाया तहलका

दरअसल, हाल ही में 'दी ओलिव ट्री फैमिली' नाम के कंटेंट क्रिएटर कपल ने डायसन का नया स्मार्ट टूथब्रश खरीदा. इस प्रोडक्ट की कीमत 499.99 डॉलर यानी भारतीय करेंसी में करीब 47,000 रुपये है. इस गैजेट का रिव्यू करते हुए कपल ने दिखाया कि ये ब्रश करते वक्त मुंह के अंदर की लाइव वीडियो फीड देता है.

कैमरे और AI से कैसे साफ होते हैं दांत

कंपनी का दावा है कि इसमें कैमरा, टॉर्च, वॉटर जेट और AI फ्लॉसिंग टेक्नोलॉजी दी गई है. डायसन के संस्थापक जेम्स डायसन (James Dyson) के अनुसार, लोग अक्सर दांतों के बीच जमे प्लाक को साफ करना भूल जाते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए इसमें कैमरा और मशीन लर्निंग दी गई है, जो दांतों के कोनों को पहचानकर जेट से पानी डालकर सफाई करती है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर लिए मजे

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर फनी कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने कहा कि, 'ये रिव्यू डेंटिस्ट्स के लिए भी मजेदार है', तो किसी ने लिखा कि 'लोग दो मिनट बचाने के लिए इतना महंगा ब्रश खरीद रहे हैं'. कुछ लोगों ने स्पॉन्सर्ड वीडियो होने का आरोप लगाया, जिस पर कपल ने बिल का सबूत दिखाते हुए कहा कि, 'उन्होंने ये खुद के पैसों से खरीदा है.'

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