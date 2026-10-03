India vs West Indies 3rd ODI Cricket LIVE Score Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला जा रहा है. टीम इंडिया को शुरूआत में गिल और विराट कोहली के रूप में दो झटके लग चुके हैं. टीम इंडिया की नजर सीरीज जीत के साथ क्लीन स्वीप करने पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज बराबरी की कोशिश करेगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के बाद कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी नजर आ रही है. उनके मुताबिक शुरुआती तीन-चार ओवर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होगा. गिल ने बताया कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण अपेक्षाकृत कम अनुभवी है. टीम में तीन बदलाव किए गए हैं, जिसमें नीतीश रेड्डी की वापसी हुई है, अंशुल कम्बोज अपना वनडे डेब्यू करेंगे और मोहम्मद सिराज भी प्लेइंग इलेवन में लौटे हैं. (LIVE SCORECARD)

वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने कहा कि अगर उनकी टीम टॉस जीतती तो वह भी पहले गेंदबाजी ही चुनते. उन्होंने माना कि भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसकी सरजमीं पर खेलना सीखने का बेहतरीन मौका होता है. होप ने यह भी बताया कि वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले के लिए अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं.

भारतीय प्लेइंग 11 : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कंबोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़

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