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रिकर्व आर्चर कुमकुम मोहोद ने रविवार को इतिहास रच दिया और उन्होंने एशियाड में व्यक्तिगत इवेंट में मेडल के सालों के इंतजार को खत्म करते हुए गोल्ड अपने नाम किया है. कुमकुम इस इवेंट में भारत की पहली चैंपियन बन गई हैं. उनकी यह जीत जापान के आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स 2026 के रोमांचक 14वें दिन की मुख्य घटना रही. अब तक 76 मेडल जीत चुकी भारतीय टीम शनिवार को गेम्स का समापन शानदार ढंग से करने की कोशिश करेगी. प्रणवी उर्स गोल्फ में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश में हैं, जबकि सबकी नज़रें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले ब्लॉकबस्टर पुरुष क्रिकेट फाइनल और मलेशिया के खिलाफ पुरुष हॉकी टीम के गोल्ड-मेडल मुकाबले पर टिकी हैं. फिलहाल स्टैंडिंग में 5वें स्थान पर मौजूद भारत, गेम्स के इस आखिरी चरण में टॉप चार में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा.

Oct 03, 2026 08:00 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम ने 2028 ओलंपिक का कटाया टिकट

गोल्ड मेडलिस्ट कुमकुम को ओलंपिक 2028 का टिकट मिल चुका है. 

एशियाई खेल LA28 ओलंपिक खेलों के लिए एक कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर के तौर पर काम करते हैं, जिसमें महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में ओलंपिक कोटा की दो जगहें मिलती हैं. 

चूंकि महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व प्रतियोगिता में टॉप दो स्थान पाने वाली खिलाड़ी अपने देशों के लिए ये खास जगहें हासिल करती हैं, इसलिए रिकर्व महिला व्यक्तिगत फ़ाइनल में पहुंचते ही कुमकुम मोहोद ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए भारत को उन दो व्यक्तिगत कोटा जगहों में से एक पक्का कर दिया है. 

Oct 03, 2026 07:58 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: यश कुमार चौहान डोप टेस्ट में फेल

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एशियाई खेलों में भारतीय कुराश खिलाड़ी यश कुमार चौहान डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं. चौहान ने टूर्नामेंट में पुरुषों के 90kg कुराश इवेंट में हिस्सा लिया था, जहां ताजिकिस्तान के शकरममद मिरममदोव से 0-10 से हारने के बाद उनका सफ़र मैट पर ही खत्म हो गया था.

Oct 03, 2026 07:57 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: रेसलिंग में सागर और दीपक अगले दौर में

पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74kg मुकाबले में, सागर जगलान ने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर्-ओचिर को आसानी से हराते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में 8-1 से जीत हासिल की.

पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97kg मुकाबले में, दीपक पूनिया ने चीन के झोउ जुनपेंग को 10-2 से हराया. उन्होंने पहले राउंड में 6-2 की बढ़त बनाई और फिर दूसरे पीरियड में 6-0 से दबदबा बनाते हुए 'टेक्निकल सुपीरियरिटी' के आधार पर शानदार जीत दर्ज की.

Oct 03, 2026 07:57 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम ने गोल्ड

कुमकुम ने शानदार अंदाज में इतिहास रचा दिया है 

टीनएजर कुमकुम मोहोद ने एशियाई खेलों में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है. वह व्यक्तिगत रिकर्व मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और उन्होंने सबसे बड़ा इनाम भी हासिल किया है.

उनकी शानदार जीत ने एक यादगार टूर्नामेंट का समापन किया है. उन्होंने न केवल ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता, बल्कि LA28 ओलंपिक खेलों के लिए भारत के लिए व्यक्तिगत कोटा भी पक्का किया. भारतीय खेलों के लिए यह वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.

Oct 03, 2026 07:55 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम ने जीता शूट-ऑफ

शूट-ऑफ की शुरुआत ओह येजिन के 8 अंक के साथ होती है. मोहोद 10 अंक का शॉट लगाकर महिलाओं की रिकर्व व्यक्तिगत तीरंदाजी में भारत के लिए शानदार गोल्ड मेडल जीतती हैं.
 

Oct 03, 2026 07:54 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: टाई ब्रेकर में होगा फैसला

पांचवें सेट में कुमकुम पहले निशाना लगाती हैं और 10 के स्कोर से शुरुआत करती हैं - उन्हें ठीक इसी की ज़रूरत थी. ओह 9 के स्कोर से जवाब देती हैं, और इस तरह कुमकुम को इस सेट में शुरुआती बढ़त मिल जाती है.

कुमकुम एक और 10 का स्कोर करती हैं. वह इस सेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. अब इस सेट का सारा दबाव ओह येजिन पर है. वह फिर से 9 का स्कोर करती हैं.

इस सेट के आखिरी तीर से पहले कुमकुम 2 अंकों से आगे हैं.

और कुमकुम एक और 10 का स्कोर करती हैं और पांचवां सेट जीत लेती हैं. पांच सेट के बाद स्कोर 5-5 है, और अब मुकाबला टाई-ब्रेकर में जा रहा है.

Oct 03, 2026 07:53 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम पिछड़ीं

अब चौथे सेट की बारी है, और ओह येजिन सबसे पहले निशाना लगाएंगी.

उन्होंने 9 के स्कोर से शुरुआत की. तो, कुमकुम के लिए तुरंत मौका बन गया है. उन्होंने 10 के स्कोर से शुरुआत की, यह बहुत ही शानदार प्रदर्शन है.

ओह ने सेट के अपने दूसरे तीर से 10 का स्कोर किया. कुमकुम ने इसके बाद 8 का स्कोर किया.

ओह ने अपने तीसरे तीर से 9 का स्कोर किया और उनका कुल स्कोर 28 हो गया. कुमकुम को सेट टाई करने के लिए 10 की ज़रूरत है. लेकिन उन्हें सिर्फ़ 9 मिला.

ओह येजिन ने चौथा सेट जीत लिया है, और अब कोरियन खिलाड़ी 5-3 से आगे हैं. अब उन्हें यह फ़ाइनल जीतने के लिए बस एक सेट टाई करने की ज़रूरत है.

Oct 03, 2026 07:52 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम ने जीता तीसरा सेट

तीसरे सेट में कुमकुम पहले तीर चलाती हैं और उनकी शुरुआत 10 के स्कोर से होती है, जो बस लाइन को छूता है. करीबी मामला है, लेकिन सभी स्कोर गिने जाते हैं. ओह येजिन को भी 10 का स्कोर मिलता है.

कुमकुम का दूसरा तीर भी 10 का है, उन्होंने यहां शानदार शूटिंग की है. ओह का दूसरा तीर भी 10 का है. कोरियाई खिलाड़ी पूरी तरह से लय में दिख रही हैं.

कुमकुम का तीसरा तीर भी 10 का है, जिससे उनका स्कोर 30/30 हो जाता है. उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ओह सेट का समापन 9 के स्कोर के साथ करती हैं और कुमकुम तीसरा सेट 30-29 से जीत लेती हैं.

तीन सेट के बाद यह फ़ाइनल 3-3 से बराबरी पर है. मुकाबला बहुत ही करीबी है.

Oct 03, 2026 07:51 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: दूसरा सेट ड्रॉ हुआ

दूसरे सेट में कुमकुम पहले तीर चलाती हैं और 9 का स्कोर करती हैं. ओह येजिन का स्कोर शानदार 10 है. अब भारतीय खिलाड़ी पर पूरा दबाव है.

सेट का उनका दूसरा तीर 10 का है. ओह 9 का स्कोर करती हैं. तो सेट में एक तीर बाकी रहते हुए स्कोर 19-19 है.

कुमकुम सेट के अपने आखिरी तीर से 10 का स्कोर करती हैं. ओह भी 10 का स्कोर करती हैं. और यह सेट 29-29 से टाई हो जाता है.

दो सेट के बाद ओह येजिन 3-1 से आगे हैं.

Oct 03, 2026 07:50 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम हारीं पहला सेट

ओ येजिन पहले निशाना लगाएंगी. वह पहले सेट की शुरुआत 9 के स्कोर के साथ करती हैं. कुमकुम 10 के साथ शुरुआत करती हैं, उनके लिए यह एक शानदार शुरुआत है.

ओ का दूसरा तीर 10 पर लगता है. कुमकुम का तीर 9 पर लगता है. तो अब स्कोर 19-19 की बराबरी पर है.

ओ सेट में अपने तीसरे तीर से 10 का स्कोर करती हैं. कुमकुम का तीर 8 पर लगता है.

ओ येजिन पहला सेट 29-27 से जीतती हैं. पहले सेट के बाद वह इस फ़ाइनल में 2-0 से आगे हैं.

Oct 03, 2026 07:49 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: फाइनल में कुमकुम

कुमकुम अपने गोल्ड मेडल मैच के लिए पूरी तरह तैयार है. कुमकुम मोहोद बनाम ओह येजिन. भारत बनाम दक्षिण कोरिया.

कल सुबह की तरह ही, कुमकुम मोहोद के पास दक्षिण कोरिया से गोल्ड मेडल जीतने का एक और मौका है.


 

Oct 03, 2026 07:04 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: महिलाओं के 67 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ़ 16 में ज्योति यादव हारीं

भारत की ज्योति यादव भी ताइक्वांडो में अपना पहला मुक़ाबला हार गईं. महिलाओं के 67 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ़ 16 में उन्हें थाईलैंड की कन्नलक चुएनचूकलिन ने 0-2 (15-4, 15-2) से हराया.

इस तरह, मुक़ाबले में उतरे दोनों भारतीय खिलाड़ी अपनी शुरुआती हार का शिकार हुए.

Oct 03, 2026 06:46 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम फाइनल में

चौथे सेट की शुरुआत में झू का स्कोर 9 रहा. कुमकुम ने भी सेट के अपने पहले तीर से 9 का स्कोर किया.

इसके बाद झू ने 10 का स्कोर किया। कुमकुम ने भी 10 का स्कोर किया. अब स्कोर 19-19 है.

झू ने 9 का स्कोर किया... अगर कुमकुम अपने आखिरी शॉट में 10 का स्कोर करती हैं, तो वह यह सेमीफ़ाइनल जीत जाएंगी.

और उन्होंने 10 का स्कोर किया. कुमकुम मोहोद फ़ाइनल में पहुंच गई हैं.

यह पहली बार है जब एशियाई खेलों में रिकर्व महिला व्यक्तिगत फ़ाइनल में भारत का कोई खिलाड़ी फ़ाइनलिस्ट बना है.

Oct 03, 2026 06:44 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम मोहोद दूसरे सेट के बाद आगे

तीसरे सेट में भी झू ने पहला निराशा लगाया. उनकी शुरुआत अच्छी रही, एक और 10 के साथ. कुमकुम का एक तीर थोड़ा भटक गया, इसे 8'9 अंक मिले हैं. इसे बाद में देखा जाएगा कि 8 पर है या 9 की रिंग में.

सेट में झू का दूसरा तीर 9 पर लगा. और कुमकुम ने 10 पर निशाना साधा.

सेट के आखिरी तीर के साथ, झू ने 10 पर निशाना साधा, जिससे इस सेट में उनका कुल स्कोर 29 हो गया. कुमकुम ने भी अपने तीसरे शॉट में 10 पर निशाना साधा, और अभी उनका स्कोर 28 है. 

कुमकुम के पहले शॉट की समीक्षा की जा रही है. इसे 9 अंक दिए गए हैं, तो यह सेट भी टाई हो जाएगा.

तो एक सेट बराबरी पर छूटा. कुमकुम 4-2 से आगे हैं और उन्हें फाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक और सेट जीतना है.

Oct 03, 2026 06:41 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम मोहोद दूसरे सेट के बाद आगे

दूसरे सेट में झू फिर से पहले तीर चलाएंगी. और उनकी शुरुआत अच्छी रही, उनका तीर सीधे 10 रिंग में लगा. कुमकुम ने भी जवाब में 10 का स्कोर किया, और उनका तीर झू के तीर से भी ज़्यादा सेंटर के करीब था.

झू ने सेट के अपने दूसरे तीर से फिर से 10 का स्कोर किया. और कुमकुम ने जवाब में बिल्कुल बीच में (बुल्सआई) निशाना लगाया. क्या शानदार निराशा रहा.

झू ने एक और 10 का स्कोर किया और इस सेट में 30/30 का स्कोर हासिल किया. और कुमकुम ने भी 10 का स्कोर करके परफेक्ट 30 हासिल किया. दोनों तीरंदाजों ने दूसरे सेट के पॉइंट्स आपस में बांटे.

दूसरे सेट के बाद कुमकुम मोहोद, झू जिंगयी से 3-1 से आगे हैं.

Oct 03, 2026 06:39 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम मोहोद ने जीता पहला सेट

झू ने पहला सेट 8 के स्कोर के साथ शुरू किया. कुमकुम ने 9 के साथ शुरुआत की, जो भारतीय खिलाड़ी के लिए एक अच्छी शुरुआत है.

झू ने 8 के बाद 10 का स्कोर किया. और कुमकुम ने भी जवाब में 10 का स्कोर किया. शानदार तीरंदाज़ी.

पहले सेट का आखिरी तीर, झू ने 9 का स्कोर किया. कुमकुम को यह सेट जीतने के लिए 9 या 10 की ज़रूरत थी. उन्होंने 9 का स्कोर किया और 28-27 से पहला सेट अपने नाम किया.

पहले सेट के बाद कुमकुम मोहोद, झू जिंगयी से 2-0 से आगे हैं.
 

Oct 03, 2026 06:38 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: रिकर्व महिला व्यक्तिगत सेमीफ़ाइनल में कुमकुम मोहोद

17 साल की शानदार खिलाड़ी कुमकुम मोहोद ने हाल ही में वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियन कांग चेयॉन्ग को हराया है. लेकिन कुमकुम के लिए चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं.

अब वह सेमीफ़ाइनल में चीन की वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट झू जिंगयी का सामना करेंगी. फ़ाइनल में जगह बनाने का मौका है, क्योंकि भारत कल एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीतने के बाद और रिकर्व तीरंदाज़ी मेडल जीतने की कोशिश कर रहा है.
 

Oct 03, 2026 06:37 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: गोल्फ़ में महिलाओं का व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले, फ़ाइनल राउंड

गोल्फ़ कोर्स से अच्छी ख़बर नहीं आ रही है.

फ़ाइनल राउंड से पहले भारत की प्रणवी उर्स तीन स्ट्रोक से आगे चल रही थीं. तीसरे होल पर ट्रिपल बोगी की वजह से उन्होंने अपनी बढ़त गंवा दी है. छठे होल पर बर्डी के साथ, सात होल के बाद उनका स्कोर 'वन अंडर पार' है. लेकिन चीन की यिन रुओनिंग आज सुबह ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं और सात होल में 'थ्री अंडर पार' पर हैं.

कुल मिलाकर, यिन '14 अंडर पार' के साथ आगे हैं, प्रणवी '13 अंडर पार' पर हैं, जबकि सिंगापुर की शैनन टैन '12 अंडर पार' के साथ तीसरे स्थान पर हैं. टॉप पर स्थिति अभी भी बदल सकती है. चौथे स्थान पर मौजूद यांग युनसेओ '7 अंडर पार' पर हैं, इसलिए अभी के लिए ऐसा लगता है कि मेडल के मामले में टॉप तीन खिलाड़ी सुरक्षित स्थिति में हैं.
 

Oct 03, 2026 06:36 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: ताइक्वांडो में कशिश मलिक हारीं

कशिश मलिक, जिन्होंने कल वर्चुअल ताइक्वांडो में हिस्सा लिया था, ने आज असल ताइक्वांडो में मुकाबला किया और महिलाओं के 57kg वर्ग के राउंड ऑफ़ 16 में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन किम युजिन से 0-2 से हार गईं.

Oct 03, 2026 06:35 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: कुमकुम मोहोद रिकर्व महिला सेमीफ़ाइनल में

कुमकुम अनिल मोहोद ने क्वार्टर-फ़ाइनल मैच में दक्षिण कोरिया की जूदा वर्ल्ड चैंपियन और पूर्व ओलंपिक चैंपियन कांग चेयॉन्ग को 6-4 से हराकर महिला व्यक्तिगत रिकर्व सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इस मुकाबले में, मोहोद ने पहले सेट में 29-28 से जीत के साथ शुरुआत की. दूसरे सेट में कांग ने स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया, लेकिन मोहोद ने तीसरा सेट 28-27 से जीतकर फिर से 4-2 की बढ़त बना ली.

चौथा 29-29 पर खत्म हुआ जबकि पांचवां सेट 28-28 पर खत्म हुआ. तीरंदाजों को आखिरी दो सेटों में से प्रत्येक में एक-एक सेट पॉइंट मिला. इससे मोहोद अपनी बढ़त बनाए रखने और 6-4 से जीत हासिल करके सेमीफ़ाइनल में पहुंचने में सफल रहीं.

Oct 03, 2026 06:30 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: आज भारत-पाकिस्तान का महा मुकाबला

टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली कुमकुम मोहोद अपनी इस फॉर्म को व्यक्तिगत मुकाबलों में भी जारी रखने की कोशिश करेंगी. ऐसा ही धीरज बोम्मादेवरा भी करेंगे, जो तीरंदाजी में रिकर्व मेडल के बड़े दावेदारों में से एक हैं.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में मलेशिया का सामना करेगी. वे बेहतर प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल जीतने और LA ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद करेंगे.

रेसलिंग में, अंतिम पंघाल और अमर सहरावत जैसे खिलाड़ी मैट पर प्रभावित करने और मेडल की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे.

वहीं, पुरुष क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान का सामना कर रही है.

Oct 03, 2026 06:29 (IST)
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Asian Games 2026 Day 14 LIVE Updates: ओहायो गोज़ाइमासु

गुड मॉर्निंग. 2026 एशियाई खेलों के 14वें दिन के हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. गोल्फ प्रतियोगिता के अंतिम दिन में, महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और टीम राउंड 4 में भारत स्वर्ण पदक की दौड़ में  है. इसको लीड करने वालीं प्रणवी उर्स हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 14-अंडर पार पर तीन शॉट की बढ़त बना रखी है, जिससे वह स्वर्ण के लिए प्रमुख स्थिति में हैं.

टीम की साथी अदिति अशोक और दीक्षा डागर दोनों 5 ओवर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर अंतिम दौर में पहुंचीं. संयुक्त रूप से, उनके स्कोर ने भारतीय महिला टीम को 11-अंडर के साथ कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है, और अंतिम दिन टीम पदक सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे चीन से चार स्ट्रोक से पीछे है.

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