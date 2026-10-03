तीसरे सेट में भी झू ने पहला निराशा लगाया. उनकी शुरुआत अच्छी रही, एक और 10 के साथ. कुमकुम का एक तीर थोड़ा भटक गया, इसे 8'9 अंक मिले हैं. इसे बाद में देखा जाएगा कि 8 पर है या 9 की रिंग में.

सेट में झू का दूसरा तीर 9 पर लगा. और कुमकुम ने 10 पर निशाना साधा.

सेट के आखिरी तीर के साथ, झू ने 10 पर निशाना साधा, जिससे इस सेट में उनका कुल स्कोर 29 हो गया. कुमकुम ने भी अपने तीसरे शॉट में 10 पर निशाना साधा, और अभी उनका स्कोर 28 है.

कुमकुम के पहले शॉट की समीक्षा की जा रही है. इसे 9 अंक दिए गए हैं, तो यह सेट भी टाई हो जाएगा.

तो एक सेट बराबरी पर छूटा. कुमकुम 4-2 से आगे हैं और उन्हें फाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक और सेट जीतना है.