सेहत का पावरहाउस है स्प्राउट्स इडली, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आएगी पसंद

साउथ इंडियन फूड का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले इडली और डोसा का आता है. अक्सर इडली या उपमा को चावल से तैयार किया जाता है. लेकिन क्या आप साधारण इडली में प्रोटीन का ट्विस्ट एड करना चाहते हैं, तो स्प्राउट्स इडली को ट्राई कर सकते हैं. हाल ही में (snehasinghi1) नामक इंस्टाग्राम पर इस रेसिपी का वीडियो शेयर किया गया है. ​यह इडली न सिर्फ खाने में बेहद नरम और स्पंजी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों तक दाल-चावल को भिगोने या बैटर को फर्मेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आइए, जानते हैं इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है.

यहां देखें वीडियो-

कैसे बनाएं स्प्राउट्स इडली-

सामग्री-

​मिक्स स्प्राउट्स- 1 कप

​दही- आधा कप

​पानी- लगभग आधा कप

​हरी मिर्च- 1 से 2 (बारीक कटी हुई)

​अदरक- 1 छोटी चम्मच (बारीक कटी हुई)

​नींबू का रस- 1 छोटी चम्मच

​नमक- स्वादानुसार

​ईनो- 1 छोटी चम्मच

​सूजी/रवा- 1 से 2 बड़े चम्मच

​तेल- 1 छोटी चम्मच

विधि-