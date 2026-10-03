IND vs PAK, India vs Pakistan Asian Games Men's T20I Final LIVE Score: एशियन गेम्स के क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान टीम भारत से जीत के लिए मिले 212 रनों का पीछा कर रहा है.

इससे पहले भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पड़ोसी पाकिस्तान के के सामने जीत के लिए 212 रनों का स्वर्णिम चैलेंज रखा है. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुने के बाद तेवर भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार दिखाए थे. आगाज वैभव (15) ने किया, तो तेवर जल्द ही शांत भी हो गए. लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा (61) ने पाकिस्तानी स्पिनरों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वह आउट हुए, तो 11वें ओवर से 17वें ओवर में गजब का धीमापन छा गया, तो भारत ने कप्तान अय्यर (21) और ईशान किशन (20) के बड़े विकेट भी गंवाए, लेकिन आखिरी तीन ओवरों में तिलक वर्मा (51) और शिवम दुबे (27) ने हुए नुकसान की भरपाई करते हुए टीम इंडिया का स्कोर कोटे के 20 ओवरों में 6 विकेट पर 211 तक पहुंचा दिया. अहमद दानियाल और अराफात मिन्हान से दो-दो, जबकि सैम अय्यूब और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट चटकाया.

इससे पहले भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किए हैं. श्रेयस अय्यर और उनकी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ़ सेमीफाइनल में खेलने वाली प्लेइंग XI को ही बरकरार रखा है. सबकी नजरें एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने पिछले मैच में 21 गेंदों पर तेज़ी से 38 रन बनाए थे. मैदान पर होने वाले खेल के अलावा, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने का मामला, जिसने पहले भी ध्यान खींचा था, फाइनल मैच में टॉस के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तानी कप्तान साहिबज़ादा फ़रहान से हाथ नहीं मिलाया है, यानी फाइनल में भी भारतीयों ने नो हैंडशेक' पॉलिसी जारी रखा है. (LIVE स्कोरकार्ड)

भारत की प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान प्लेइंग 11

साहिबज़ादा फ़रहान (कप्तान), माज़ सदाक़त, उस्मान ख़ान (विकेटकीपर), सैम अयूब, हसन नवाज़, अब्दुल समद, अराफ़ात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफ़ियान मुक़ीम

India vs Pakistan LIVE, Final at Nisshin, Asian Games Men's T20I 2026

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