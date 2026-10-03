IND vs PAK, India vs Pakistan Asian Games Men's T20I Final LIVE Score: एशियन गेम्स के क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान टीम भारत से जीत के लिए मिले 212 रनों का पीछा कर रहा है.
इससे पहले भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पड़ोसी पाकिस्तान के के सामने जीत के लिए 212 रनों का स्वर्णिम चैलेंज रखा है. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुने के बाद तेवर भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार दिखाए थे. आगाज वैभव (15) ने किया, तो तेवर जल्द ही शांत भी हो गए. लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा (61) ने पाकिस्तानी स्पिनरों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वह आउट हुए, तो 11वें ओवर से 17वें ओवर में गजब का धीमापन छा गया, तो भारत ने कप्तान अय्यर (21) और ईशान किशन (20) के बड़े विकेट भी गंवाए, लेकिन आखिरी तीन ओवरों में तिलक वर्मा (51) और शिवम दुबे (27) ने हुए नुकसान की भरपाई करते हुए टीम इंडिया का स्कोर कोटे के 20 ओवरों में 6 विकेट पर 211 तक पहुंचा दिया. अहमद दानियाल और अराफात मिन्हान से दो-दो, जबकि सैम अय्यूब और अबरार अहमद ने एक-एक विकेट चटकाया.
इससे पहले भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किए हैं. श्रेयस अय्यर और उनकी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ़ सेमीफाइनल में खेलने वाली प्लेइंग XI को ही बरकरार रखा है. सबकी नजरें एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने पिछले मैच में 21 गेंदों पर तेज़ी से 38 रन बनाए थे. मैदान पर होने वाले खेल के अलावा, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने का मामला, जिसने पहले भी ध्यान खींचा था, फाइनल मैच में टॉस के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तानी कप्तान साहिबज़ादा फ़रहान से हाथ नहीं मिलाया है, यानी फाइनल में भी भारतीयों ने नो हैंडशेक' पॉलिसी जारी रखा है. (LIVE स्कोरकार्ड)
भारत की प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह
पाकिस्तान प्लेइंग 11
साहिबज़ादा फ़रहान (कप्तान), माज़ सदाक़त, उस्मान ख़ान (विकेटकीपर), सैम अयूब, हसन नवाज़, अब्दुल समद, अराफ़ात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफ़ियान मुक़ीम
India vs Pakistan LIVE, Final at Nisshin, Asian Games Men's T20I 2026
यह भी पढ़ें | एशियन गेम्स 2026 फाइनल, भारत-पाकिस्तान टी20 मैच आज, फ्री में कैसे देखें LIVE मुकाबला?
India Cricket LIVE: अक्षर का महंगा ओवर
फेंके 16वें ओवर में अक्षर ने 16 रन दे दिए..अगला ओवर लेकर आए हैं दुबे..पाकिस्तान को बनाने के 24 गेंदों पर 68 रन
India vs Pakistan LIVE Score: फंस गया पाकिस्तान !
भारत चला जीत की ओर, पाकिस्तान को बनाने हैं 5 ओवर में 82 रन
India vs Pakistan LIVE Score: अय्यूब गए !
दुबे ने दिलाई चौथी सफलता, सैम अय्यूब 29 रन बनाकर लौटे..हली ही गेंद पर दुबे ने स्ट्राइक किया। उन्होंने इस पार्टनरशिप को तोड़ा और भारत को ज़रूरी ब्रेकथ्रू दिलाया। अयूब उन्हें सीधे बॉल पर लेना चाहते थे, आगे बढ़े और शॉर्ट फाइन के ऊपर से स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन जगह कम होने की वजह से स्क्वायर लेग के ऊपर से शॉट चूक गए. वॉशिंगटन डीप से दौड़े और एक अच्छा कैच पकड़ा.
सैम अयूब कैच वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड शिवम दुबे 29(22) [4s-2 6s-1]
Asian Games 2026 Cricket LIVE: आखिरी गेंद पर बिगड़ा बुमराह का समीकरण
बिश्नोई के खिलाफ 20 रन लूटने के बाद बुमराह ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर नकेल कसी...लेकिन एक गेंद खराब गई, तो पूर समीकरण बिगड़ गया..आखिरी गेंद पर चौका..और ओवर में 9 रन...
पाकिस्तान: (3/126):14 ओवर
Asian Games 2026 Cricket LIVE: बुमराह अटैक पर
पारी का 14वां ओवर लेकर आए हैं जस्सी.......!
Pakistan Cricket LIVE: बिश्नोई का फिर महंगा ओवर
अभी तक बिश्नोई ही बॉलिंग में कमजोर कड़ी साबित हुए हैं..बहुत ही खराब बॉलिंग...एक-दो नहीं, पूरे 20 रन दे डाले ओवर में...
पाकिस्तान: (3/117):13 ओवर
Pakistan Cricket LIVE: फिर से सुंदर!
पारी का 12वां ओवर ब्रेक के बाद वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए ...और ओवर भी बढ़िया निकाल दिया...ओवर में दिए सिर्फ 8 रन...
पाकिस्तान: (3/97):12 ओवर
India Cricket LIVE: अभिषेक का महंगा ओवर
अभिषेक इस बार अय्यूब के हाथों 2 चौके खा गए...दिए ओवर में 13 रन
पाकिस्तान: (3/89):11 ओवर
Asian Games 2026 Cricket LIVE: आधी पारी खत्म हुई
पाकिस्तान को आधी पारी के बाद जीत और स्वर्ण पदक के लिए यहां से 60 गेंदों पर 136 रन बनाने होंगे..यानी हर ओवर में करीब 13 रन....चुनौती बहुत ही बड़ी है..!
India Cricket LIVE: बिश्नोई का महंगा ओवर
पारी के 10वें ओवर में पाकिस्तान ने बटोरे 14 रन..
पाकिस्तान: (3/76):10 ओवर
Asian Games Men's T20I Final LIVE: छक्के पे छक्काऍ
बहुत ही छोटी गेंद फेंक रहे बिश्नोई...दो छक्के जड़ दिए हसन नवाज ने....
Pakistan Cricket LIVE: अभिषेक का पहला ओवर, बढ़िया ओवर
पहले ही ओवर में विकेट लेने से चूक गए अभिषेक...नवाज का कैच वैभव ने लांग-ऑफ पर छोड़ दिया..बाईं तरफ दौड़े थे, लेकिन छिट गया..ओवर में दिए 10 रन..एक छक्का भी खा गए...
पाकिस्तान: (3/62):9 ओवर
Asian Games Men's T20I Final LIVE: बॉलिंग चेंज !
रवि बिश्नोई की इंट्री !! पारी का आठवां ओवर ! थोड़ा महंगा ओवर..एक गेंद पैरों में पटक ली, तो कोई स्कूली बल्लेबाज भी छ्क्का जड़ देता....अय्यूब ने सही सजा दी..ओवर में दिए 10 रन
पाकिस्तान: (3/52):7 ओवर
India vs Pakistan LIVE Score: उखड़ने लगा पाकिस्तान !
पाकिस्तान शुरुआत में ही उखड़ा, 15 गेंदों में गंवाए 3 विकेट, अक्षर को दूसरी सफलता.. यह बहुत ही बढ़िया और सही अंदाज़ में लिया गया कैच है. वॉशिंगटन ने 'बॉल उछालकर वापस अंदर आकर कैच पकड़ने' वाली तकनीक अपनाई. और उन्होंने इसे बहुत अच्छे से किया. सदाक़त को वापस लौटना होगा. दबाव में पाकिस्तान उखड़ने लगा है...उसके अनुभवहीन बल्लेबाजों ने 15 गेंदों के भीतर अपने 3 विकेट गंवा दिए.
माज़ सदाक़त c वॉशिंगटन सुंदर b अक्षर पटेल 23(18) [4s-3]
India vs Pakistan LIVE Score: विकेट पर विकेट !
6 गेंदोंं के भीतर पाकिस्तान को 2 झटके, अक्षर पटेल को मिलाकर दूसरा विकेट...अक्षर की शानदार गेंदबाज़ी; मिडिल और लेग स्टंप पर फुल लेंथ गेंद, खान ने इसे हवा में मिड-विकेट की तरफ फ्लिक किया, लेकिन उनके हाथ में बल्ला घूम गया और गेंद सीधे सर्कल के किनारे खड़े दुबे के हाथों में चली गई. पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरा, भारत की पकड़ मज़बूत.
उस्मान खान कैच शिवम दुबे बोल्ड अक्षर पटेल 3(6)
India vs Pakistan LIVE Score: साहिबजादा गए!
कप्तान साहिबजादा को सुंदर ने चलता कियाा, पाकिस्तान को पहला झटका...अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा! इस बार गेंद बल्ले के बीच से लगी, गेंद हवा में थी और अंदर की ओर घूम रही थी, फरहान ने इसे हवा में डीप मिड-विकेट की ओर मारा, लेकिन गेंद उतनी दूर नहीं गई और सीधे डीप में खड़े अक्षर के हाथों में चली गई.
साहिबज़ादा फरहान कैच अक्षर पटेल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर 10(11) [4s-1]
Pakistan Cricket LIVE: बॉलिंग चेंज
वॉशिंगट सुंदर अटैक पर !
India vs Pakistan LIVE: बुमराह की वापसी
पहले ओवर में 2 नो-बॉल फेंकी थीं बुमराह ने..दूसरे ओवर में लय में आते दिखे...इस ओवर में सदाकत और साहिबजादा मिलकर 3 ही रन निकाल सके...बहुत बढ़िया !
पाकिस्तान: (0/24):3 ओवर
Pakistan Cricket LIVE: हाथ खोल रहे पाकिस्तान
अक्षर पटेल के फेंके दूसरे ओवर में 10 रन...एक चौका भी जड़ा सदाकत ने...पाकिस्तानी बल्लेबाज बेचैन दिख रहे..हवा में और धीमी रखनी होगी गेंद...और खिंचाव को भी पकड़ना होगा...
पाकिस्तान: (0/21):2 ओवर
India Cricket LIVE: दूसरे ओवर में स्पिनर
पिच में धीमापन है, तो भारत ने अक्षर पटेल को दूसरा ओवर थमाया है..
Asian Games Men's T20I Final LIVE: बुमराह का महंगा ओवर!
बुमराह का कितना खौफ है, यह पाकिस्तानी दोनों ओपनरों की पहले ही ओवर में स्थिति से पता चल गया. एक गेंद छाती पर खा बैठे साहिबजादा फरहान..कुल मिलाकर भारत के लिए कई पहलुओं से बढ़िया ओवर..मनोवैज्ञानिक..शुरुआत..बुमराह..और कई पहलुओं से...लेकिन बुमराह के लिए भी वॉर्निंग..एक नहीं, दो नो-बॉल फेंकी बुमराह ने और ओवर में दे डाले 11 रन...बुमराह को जागना होगा !
India vs Pakistan LIVE Score: पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज
पाकिस्तान ने शुरू किया लक्ष्य का पीछा, भारत ने दिया है 212 रन का चैलेंज
India vs Pakistan LIVE Score: भारत का दमदार स्कोर
भारत का पाकिस्तान को 212 रनों का 'स्वर्णिम चैलेंज', अभिषेक, तिलक के अर्द्धशतक...पाकिस्तान पेसर अहमद दानियाल के आखिरी ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर तिलक वर्मा ने दो लगातार छक्के जड़े, तो इसी ओवर में अर्द्धशतक पूरा करने के साथ ही भारत ने आखिरी ओवर में 16 रन बनाए. तिलक वर्मा 22 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद रहे...और अभिषेक के बाद तिलक का रोल बड़ा रहा, जिससे भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 212 रन 'स्वर्णिम चैलेंज' रख दिया.
Pakistan Cricket LIVE: दुबे आउट हुए
दुबे पारी के आखिरी ओवर में 27 रन बनाकर लौटे.. बढ़िया रन बनाए....गति को तेज किया....
India vs Pakistan LIVE Score: भारत के लिए बहुत ही बढ़िया ओवर
पारी का 19वां ओवर बहुत ही बढ़िया ओवर....ओवर में बटोर लिए 23 रन...
IND vs PAK LIVE: दुबे बने छब्बे !
शिवम दुबे का तूफानी अंदाज....पारी का 19वां ओवर लेकर सैम अय्यूब तो हाल देखिए..6, 6, 6...कदमों का इस्तेमाल...एक लांगऑफ ..एक लांगऑन.....फिर प्वाइंट से चौका.....भारत मजबूत होता है...भारत 11वें से 17वें ओवर की भरपाई करता हुआ..वेल प्लेड शिवम दुबे...
Asian Games 2026 Cricket LIVE: 11वें ओवर के बाद पहला छक्का
अब ऐसे ही शॉट खेलने ही पड़ेंगे..जोखिम लेना होगा....लगातार छक्के.....सुफिया मोकीम के ओवर में...ओवर में आए 18 रन....
Asian Games 2026 Cricket LIVE: दूर हुआ धीमापन
अबरार के 17वें ओवर में धीमापन खत्म हुआ है..एक चौका तिलक ने लिया, तो एक दुबे ने ...12 रन आए इस ओवर में...अब यहां से धीमेपन की कोई गुंजाइश नहीं ही है...
भारत: (5/154):17 ओवर
India vs Pakistan LIVE Score: बहुत देर में चौका
यह चौका यह पिछले छह ओवर में पहला चौका गया...16वां ओवर भी सिर्फ चार ही रन दे गए...अबरार आए, तो तिलक वर्मा ने पारी की पहली ही गेंद को स्वीप करके चौका जड़ दिया...ऐसे ही रन निकालने होंगे...
IND vs PAK LIVE: आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान का दम
ब्रेक के बाद 11वें से 15वें ओवर के बीच पाकिस्तानी स्पिनरों की बॉलिंग कमाल कही जाएगी! उम्मीद तो यह थी कि भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा होगा..लेकिन बात यह रही कि पाकिस्तान ने इन ओवरों में सिर्फ 17 ही रन बनने दिए..और दो बड़े विकेट भी चटका लिए....यह एक ऐसा प्रदर्शन है, जो भारत का खासा नुकसान कर सकता है मैच के लिहाज से...
India vs Pakistan LIVE: बढ़िया ओवर पाकिस्तान के लिए
अबरार अहमद का बढ़िया ओवर रहा....सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट भी ले लिया...ब्रेक के बाद पाकिस्तानी स्पिनरों का दबदबा रहा है
भारत: (5/137):15 ओवर
India vs Pakistan LIVE Score: अय्यर भी गए !
कप्तान अय्यर 21 रन बनाकर आउट, आधी टीम इंडिया पवेलियन में... अय्यर की मुश्किल भरी पारी का अंत हुआ; वह इस धीमी पिच पर रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. यह लेग स्टंप के बाहर एक छोटी गेंद थी, अय्यर पीछे हटे और 'इनसाइड-आउट' शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे कवर्स पर खड़े फरहान के हाथों में चली गई; उन्हें शॉट में ज़रूरी ऊंचाई नहीं मिली. पाकिस्तान को लगातार विकेट मिले. श्रेयस अय्यर कैच साहिबज़ादा फरहान, बोल्ड अबरार अहमद 21(24)
India vs Pakistan LIVE Score: एक और विकेट गिर गया
भारत को लगा चौथा झटका, ईशान किशन 20 रन बनाकर आउट. अराफात मिन्हास की खिंची हुई गेंद..और पुल करने चले गए ईशान...बल्ला पहले आया..गेंद रुक कर आई..गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकल गई; थोड़ी छोटी और तेज़ी से अंदर की ओर मुड़ने वाली गेंद पर किशन पीछे रहकर पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद की धीमी गति और टर्न ने उन्हें छका दिया। गेंद बचते-बचाते स्टंप्स से जा टकराई.. मिन्हास को एक बड़ा विकेट मिला.. 20 रन बनाे 17 गेंदों पर
India Cricket LIVE: मसूद का एक और बढ़िया ओवर
ब्रेक के बाद पाकिस्तान के स्पिनरों ने यह तीसरा अच्छा ओवर फेंका है...और अय्यर और ईशान को समझना होगा...गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी सूफिया की और मसूद दोनों की..
IND vs PAK LIVE: रन निकालने होंगे..!
ब्रेक के बाद पाकिस्तानी स्पिरनों ने ओवर अच्छे निकाले हैं...पिछला ओवर अबरार का था, जिसमें उन्होंने 6 रन दिए, तो 12वां ओवर सूफिया मुकीम का ओवर अच्छा रहा..हाथ खोलने होंगे अय्यर और ईशान किशन को..सिर्फ 4 रन दिए.
भारत: (3/124):12 ओवर
India Cricket LIVE: बच गए शान मसूद
पारी का 11वां ओवर आया ब्रेक के बाद..शान मसूद का...ठीक रहा...सिर्फ 6 रन दिए....रोके रखा, तो अच्छा ओवर कहा जाएगा...
भारत: (3/120):11 ओवर
Pakistan Cricket LIVE: दमदार स्कोर है!
10 ओवर बाद, टीम इंडिया 100 पार, ईशान और अय्यर क्रीज पर..आधी पारी खत्म हो चुकी है...भारत का स्कोर दमदार है...कप्तान अय्यर और ईशान किशन पिच पर हैं..और यहां से भारत एक मजबूत स्कोर की ओर देख सकता है....
Pakistan Cricket LIVE: ठीक ओवर आया भारत के लिए
अभिषेक शर्मा गए, लेकिन तेवर भारत के जारी हैं...अबरार के फेंके ओवर में चौका भी लिया, तो ओवर में 9 रन आए...
भारत: (3/103): 9 ओवर
Asian Games 2026 Cricket LIVE: भारत को तीसरा झटका
अभिषेक शर्मा 61 रन बनाकर आउट, भारत का तीसरा विकेट गिरा. बाएं हाथ के अराफात की खिंची हुई गेंद पर कदमों का इस्तेमाल..आमतौर पर अभिषेक खड़े-खड़े शॉट लगाते हैं..पिच तक नहीं पहुंचे...चूके..मुलाकत नहीं ही हुई बल्ले की गेंद से..बाकी काम विकेटकीपर उस्मान ने पूरा कर दिया....बेहतरीन 61 रन बनाए 27 गेंदों पर
India vs Pakistan LIVE: बॉलिंग में बदलाव
एक और स्पिनर अटैक पर..अबरार अहमद..नाम तो सुना ही होगा..! लेग स्पिनर हैं....बढ़िया ओवर...सिर्फ 4 रन ही दिए हैं.....
भारत: (2/85): 7 ओवर
Pakistan Cricket LIVE: अभिषेक का अर्द्धशतक
अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज, जड़ा 20 गेंदों में अर्द्धशतक. छक्का, ज़बरदस्त शॉट, अभिषेक ने 20 गेंदों में हाफ़-सेंचरी पूरी की और वे शानदार फ़ॉर्म में हैं . गुड लेंथ से थोड़ी छोटी और ऑफ़ स्टंप के बाहर की गेंद, अभिषेक बैक-फ़ुट पर रहकर कवर के ऊपर से ज़ोरदार हवाई शॉट...छक्का और इसी के साथ ही अर्द्धशतक पूरा
Asian Games 2026 Cricket LIVE: बाई के 5 रन
अहमद दनियाल ने जोर का कंधा मारा...गेंद बाउंसर..वाइड भी हो गई बाद में...कीपर के पास पहुंचने से पहले टप्पा खाकर उसके बाईं ओर से निकल गई..बाई के 5 रन....बढ़िया है!
IND vs PAK LIVE: दो जीवनदान मिले
पांचवां ओवर अराफात मिन्हास ने फेंका और इसमें दो जीवनदान मिले भारत को...दोनों ही कैच बहुत मुश्किल थे...पहला जीवनदान अभिषेक को..दूसरा अय्यर को..जैसा बताया कि स्ट्रोक खेलना आसान नहीं है इस पिच पर..लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है...
India vs Pakistan LIVE Score: सैमसन आउट
सस्ते में लौटे संजू सैमसन, भारत को लगा दूसरा झटका. सैमसन का शॉट सही नहीं लगा और गेंद मिड-ऑन पर कैच हो गई गेंद छोटी थी और दाएं हाथ के बल्लेबाज़ की ओर अंदर आ रही थी, जिससे उन्हें पुल शॉट खेलने के लिए जगह नहीं मिली. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में उछलकर मिड-ऑन पर चली गई. भारतीय विकेट-कीपर एक बार फिर बल्ले से नाकाम रहे.. सिर्फ 2 ही रन बना सके सैमसन
IND vs PAK LIVE: अभिषेक का अंदाज जारी है
वैभव आउट हुए, तो अभिषेक पर कोई असर नहीं पड़ा...अय्यूब को दो लगातार चौके जड़े लेफ्टी बल्लेबाज ने...ओवर में आए 15 रन..
भारत: (1/43): 3 ओवर
India vs Pakistan LIVE: वैभव गए!
India vs Pakistan LIVE Score: भारत को लगा पहला झटका, सूर्यवंशी 15 रन बनाकर लौटे. उस्मान खान ने कैच पकड़ा!! गेंद को पकड़ने में थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन उस्मान खान ने उसे थाम लिया और भारत के इस युवा टैलेंटेड खिलाड़ी को सस्ते में आउट कर दिया. विकेट के पीछे लपके गए..रिवर्स स्वीप की कोशिश...उस्मान खान की छाती से लग कर फंबल हुई..फिर उछली..और फिर लपक लिया उस्मान ने...आउट हो गए...15 रन
India vs Pakistan LIVE Score: मसूद पर मार
दूसरे ओवर में शान मसूद का बैंड बजा दिया..दो छ्कके वैभव ने ..एक छक्का और चौका अभिषेक ने..बटोर लिए दूसरे ओवर में 24 रन
Pakistan Cricket LIVE: शुरू हो गए वैभव
शान मसूद की लगातार दो गेंदों पर छ्क्के जड़े वैभव ने....पहला लांग-ऑन के ऊपर से ..दूसरा मिडविकेट के ऊपर से पुल....सूर्यवंशी ने बैंड बजाना शुरू कर दिया है पाकिस्तानियों का
IND vs PAK LIVE: पिच के स्वभाव में कोई अंतर नहीं
मैदान की पिच वैसी ही दिख रही है, जैसी पिछले मैच में थी...गेंद टप्पा पड़ने के बाद धीमी आ रही है..मतलब स्ट्रोक खेलना बिल्कुल भी आसान होने नहीं जा रहा है...यह पिच बल्लेबाजों के धैर्य की पूरी परीक्षा लेगी..देखना होगा कि वैभव और खासकर अभिषेक खुद को कैसे समयाोजित करते हैं..
India vs Pakistan LIVE: भारत ने शुूरू की बल्लेबाजी, वैभव और अभिषेक क्रीज पर
भारत ने बैटिंग शुरू कर दी है..दोनों ओपनर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा क्रीज पर हैं.. ऑफ सि्पनर सैम अय्यूब क्रीज पर हैं
Asian Games 2026 LIVE Score: कप्तान अय्यर ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ
कप्तान श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के कप्तान साहिबज़ादा फ़रहान से हाथ नहीं मिलाया है. यानी भारतीय खिलाड़ियों ने नो हैंडशेक' पॉलिसी जारी रखा है.
Pakistan vs India, Gold Medal Match, Asian Games 2026 LIVE Score: भारत करेगी बल्लबेाजी
फैन्स को अब भारत की बैटिंग का इंतजार है, खासकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने पिछले मैच में तूफानी पारी खेली थी. श्रीलंका के खिलाफ वैभव ने क्वार्टर फाइनल में 21 गेंदों पर तेजी से 38 रन बनाने का कमाल किया था. आजके मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वैभव की बल्लेबाजी पर सबकी नजर रहेगी.
India vs Pakistan LIVE Score: पाकिस्तान प्लेइंग 11
पाकिस्तान प्लेइंग 11
साहिबज़ादा फ़रहान (कप्तान), माज़ सदाक़त, उस्मान ख़ान (विकेटकीपर), सैम अयूब, हसन नवाज़, अब्दुल समद, अराफ़ात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफ़ियान मुक़ीम
India vs Pakistan LIVE Score: देखें प्लेइंग 11
भारत की प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह
India vs Pakistan LIVE Score: श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस
पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. यानी भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.
India vs Pakistan LIVE Score: कुछ ही देर में होने वाला है टॉस
कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर है. कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह से तैयार हैं. फैन्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
India vs Pakistan LIVE Score: कैसी रहेगी पिच
जापान के निसिन की पिच, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पाटा ट्रैक से हटकर है. यानी यहां एक लो-स्कोरिंग फ़ाइनल मैच की उम्मीद की जा रही है. जापानी मौसम क्रिकेट मैच के आड़े आता रहा है और फ़ाइनल के दौरान भी मौसम को लेकर फ़िक्र जताई जा रही है. अनहोनी नहीं हुई तो नतीजा भी तय माना जा रहा है. लेकिन फ़ाइनल का रोमांच धड़कनें ज़रूर तेज़ कर रहा है.
India vs Pakistan LIVE Score: एशियाड में भारत का सफ़र
QF: भारत VS अफ़ग़ानिस्तान, बारिश में धुला, ऊंची रैंकिंग के आधार पर भारत सेमीफ़ाइनल में पहुंचा
सेमीफ़ाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से हराया
India vs Pakistan LIVE Score: ऐसा है रिकॉर्ड
भारत VS पाकिस्तान टी-20
टी-20 अंतर्राष्ट्रीय 17
भारत की जीत 14
भारत हारा 03
India vs Pakistan LIVE Score: स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारत-पाकिस्तान थोड़ी ही देर में एशियाड में पहली बार भिड़ने के लिए तैयार है. दांव पर गोल्ड रहेगा. T20 स्टार्स की मज़बूत टीम वाली वर्ल्ड चैंपियन भारत, पुरुषों के गोल्ड-मेडल मुक़ाबले में पाकिस्तान का सामना करते हुए क्रिकेट के मैदान पर अपना दबदबा साबित करने की कोशिश करेगी.