हेमा मालिनी के फोन में हैं धर्मेद्र से जुड़ी कई प्यारी तस्वीरें और यादें, इंस्टाग्राम पर फिर शेयर किए जज्बात

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को उनके जुहू वाले घर में हो गया. गुरुवार को अभिनेता के लिए प्रार्थना सभा रखी गई, जहां देओल परिवार के सभी सदस्यों के साथ बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को देखा गया. अब पति धर्मेंद्र को याद करते हुए हेमा मालिनी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की हैं, जिसमें उनका पूरा परिवार एक दूसरे पर प्यार लुटाता दिख रहा है.

हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर परिवार के प्यार को दिखाती अनसीन फोटो शेयर की है जिसमें धर्मेंद्र बेटी ईशा और अहाना को गले लगाते दिख रहे हैं, जबकि एक फोटो में हेमा और धर्मेंद्र के गले में फूलों की बड़ी माला है. एक अन्य फोटो में हेमा ने धर्मेंद्र को उनके जन्मदिन पर कार्ड गिफ्ट किया है, जिस पर लिखा है, "हैप्पी बर्थडे टू द लव ऑफ मॉय लाइफ."

फोटोज को देखकर साफ पता चल रहा है कि हेमा और परिवार के बाकी सदस्य अभिनेता के बिना खुद को कितना अधूरा महसूस कर रहे हैं. हेमा मालिनी ने कैप्शन में लिखा, "कुछ प्यारे पारिवारिक पल, बेहद अनमोल तस्वीरें हैं. मुझे पता है कि तस्वीरों की भरमार है, लेकिन ये शेयर नहीं हुई हैं और इन्हें देखकर मेरी भावनाएं उमड़ रही हैं.

इससे पहले गुरुवार को हेमा मालिनी ने निधन के तीन दिन बाद पहली बार सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के जाने का दुख व्यक्त किया था. उन्होंने अभिनेता को अपना सब कुछ बताते हुए अपनी जिंदगी को उनके बिना शून्य बताया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी और धर्मेंद्र की खूबसूरत पलों की फोटोज शेयर कर लिखा था, "वह मेरे लिए बहुत कुछ थे, एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाडले पिता, दोस्त और मेरे लिए सब कुछ. वे हमेशा अच्छे-बुरे समय में मेरे साथ रहे हैं. अपने मिलनसार व्यवहार की वजह से उन्होंने बहुत जल्दी ही मेरे परिवार को अपना बना लिया. मेरा व्यक्तिगत नुकसान अवर्णनीय है और मेरे जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है, वो ताउम्र रहेगा."

एक्ट्रेस ने पोस्ट में अभिनेता के करियर और उनके हिंदी सिनेमा में दिए योगदान को भी याद किया. हेमा मालिनी के पोस्ट पर फैंस भी उन्हें हिम्मत बांधने के लिए कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मजबूत रहिए मैम, धरम जी आपके साथ हैं और हमेशा आपका मार्गदर्शन किसी न किसी तरह करते रहेंगे.

एक अन्य यूजर ने लिखा, "हेमा जी, जितनी यादें आपके दिल में हैं उन्हें खुलकर शेयर कीजिए. आपकी भावनाएं पूरी तरह से जायज हैं. हर तस्वीर में कितना प्यार छिपा है. प्लीज अपने दिल की बात खुलकर कहें और इस मुश्किल घड़ी में अपना ख्याल रखें."

