50 टन शकरकंद से लड़ी जा रही है कैंसर की जंग, ट्रेन में मिला फरिश्ता

China viral kindness story: चीन के शानडोंग प्रांत के जीनान शहर में सड़क किनारे शकरकंद बेचते दिखे 35 वर्षीय जिया चांगलोंग की कहानी दिल को छू लेने वाली है. उनकी पत्नी ली को जुलाई में एक्यूट मायलॉइड ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) का पता चला. अब तक इलाज में करीब 3.5 लाख युआन खर्च हो चुके हैं. आने वाले बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 4 लाख युआन और लगने की उम्मीद है, जबकि टार्गेटेड दवाओं की जरूरत पड़ी तो खर्च 20 लाख युआन तक पहुंच सकता है.

सोशल मीडिया पर अपील, किस्मत ने ली करवट (cancer treatment help story)

जिया ने अपनी मजबूरी सोशल मीडिया पर साझा की...कोई बड़ी मांग नहीं, बस थोड़ी मदद और समझ. दिसंबर में जब वे ट्रेन से डॉक्टर से मिलने जा रहे थे, उन्हें एक अनजान शख्स का मैसेज मिला. 50 वर्षीय फांग नाम के इस किसान ने 50 टन शकरकंद दान करने की पेशकश की 'इन्हें बेचिए और पत्नी के इलाज में लगाइए.'

50 टन शकरकंद और इंसानियत की मिसाल (50 Tonnes of Sweet Potatoes and Humanity)

फांग ने बताया कि ये शकरकंद उनकी और आसपास के किसानों की फसल का हिस्सा हैं. जिया के पास भंडारण की जगह नहीं थी, इसलिए ट्रकों से किश्तों में सप्लाई शुरू हुई. जिया ने बाजार में 'Gratitude Charity Sale' का बोर्ड लगाकर शकरकंद बेचना शुरू किया. 25 दिसंबर तक पहली खेप बिक गई और करीब 5,000 युआन जुटे.

ये भी पढ़ें:- ISRO में इंजीनियर था शख्स, अब बन गया रेस्टोरेंट में मैनेजर, बताया क्यों छोड़नी पड़ी स्पेस एजेंसी की नौकरी

ये भी पढ़ें:- जोमैटो CEO दीपिंदर गोयल ने कनपटी पर लगाया था ये डिवाइस, अब AIIMS के डॉक्टर क्यों बोले इसे बकवास