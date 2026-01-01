मुंबई मेट्रो बन गई 'नागिन', स्टेशन बन गया 'नागलोक', आखिर क्यों हुआ ऐसा, VIDEO में देखें

Mumbai Metro Viral Video : यह मुंबई है जनाब...यहां कभी लोकल लेट होती है, तो कभी मेट्रो में नागिन चढ़ जाती है. सोचिए, आप रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आती है और सामने से कोई साधारण मेट्रो नहीं बल्कि हरा-भरा, रेंगता हुआ 'नागलोक' चला आ रहा है. पलभर के लिए लोग घबरा गए, फिर मोबाइल निकले और वीडियो बनने लगे. वजह थी नागिन 7...जिसने इस बार टीवी स्क्रीन से निकलकर सीधे मुंबई मेट्रो में एंट्री मार ली. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तूफान बन चुका है और हर कोई पूछ रहा है, 'भाई, ये मेट्रो है या इच्छाधारी नागिन?'

नागिन 7 के प्रमोशन ने बदली मेट्रो की शक्ल (Naagin 7 Promotion in Mumbai Metro)

एकता कपूर के सुपरहिट टीवी शो नागिन 7 के प्रमोशन के लिए मुंबई मेट्रो की एक पूरी ट्रेन को शो के थीम में ढाल दिया गया. घाटकोपर से वर्सोवा चलने वाली इस ट्रेन को हरे रंग के शेड्स में इस तरह डिजाइन किया गया कि वह दूर से किसी विशाल सांप जैसी लग रही थी. ट्रेन के आगे, कोचों और दरवाजों तक नागिन 7 का लोगो छाया हुआ था.

यात्रियों के लिए बना सरप्राइज मोमेंट (Mumbai Metro Passengers Reaction)

रोजमर्रा की भागदौड़ में मेट्रो पकड़ने आए यात्रियों के लिए यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग जैसे ही ट्रेन में चढ़े, चारों तरफ Naagin 7 posters देखकर चौंक गए. किसी ने इसे 'नागलोक की ट्रेन' कहा, तो किसी ने मजाक में लिखा, 'पहली नजर में लगा एनाकोंडा आ गया.'

सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचल (Naagin 7 Viral Video on Social Media)

मेट्रो ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स ने इसे क्रिएटिव प्रमोशन बताया, तो कुछ ने कहा कि 'विज्ञापन की भी हद होती है.' हालांकि, ज्यादातर लोगों ने इस अनोखे अंदाज की तारीफ की. आज के डिजिटल दौर में यह प्रमोशन लोगों का ध्यान खींचने में पूरी तरह कामयाब रहा.

शो की कास्ट और कहानी में नया ट्विस्ट (Naagin 7 Cast and Story Update)

नागिन 7 का प्रीमियर 27 दिसंबर को हुआ है. इस सीजन में प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल लीड रोल में हैं. साथ ही ईशा सिंह, एलिस कौशिक और करण कुंद्रा अहम किरदार निभा रहे हैं. कहानी में इस बार एक खतरनाक ड्रैगन से टकराव दिखाया जाएगा, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. मुंबई मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस तरह इस्तेमाल करना टीवी प्रमोशन के लिए एक नया और असरदार तरीका है.

