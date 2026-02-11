12 फरवरी को भारत बंद: स्कूल से लेकर बैंक तक, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, पूरी जानकारी यहां

Bharat Bandh 2026: अगर आप 12 फरवरी को किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ना. क्योंकि गुरुवार को देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है. खबरों के अनुसार, 3 करोड़ से ज्यादा श्रमिक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, जिससे देशभर में बैंक, सरकारी कार्यालय, बाजार और परिवहन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है.

क्यों हो रहा भारत बंद?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेड यूनियनें 2025 में लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों का विरोध कर रही हैं. उनका मानना है कि यह नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं.

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक गठबंधन ने, जिनमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं, 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है.

भारत बंद में किन चीजों पर असर पड़ने की संभावना है?