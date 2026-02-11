Rajpal Yadav Cheque Bounce Case Live Updates: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों गंभीर कानूनी संकट से गुजर रहे हैं. फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है. यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है. मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. फिल्म फ्लॉप होने के कारण कर्ज चुकता नहीं हो सका. ब्याज, जुर्माने और देरी के कारण राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो गई, लोन चुकाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके चलते कंपनी ने 7 अलग-अलग केस दायर किए.
2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा सुनाई. सत्र न्यायालय ने 2019 में इसे बरकरार रखा. दिल्ली हाई कोर्ट में अपील चली, जहां जून 2024 में सजा पर स्टे मिला, लेकिन शर्त थी कि वे समझौता राशि चुकाएंगे. कोर्ट ने कई बार समय दिया, 2025 में उन्होंने 75 लाख रुपये जमा किए, लेकिन बाकी राशि नहीं चुकाई. कोर्ट ने उनके बार-बार वादे तोड़ने को निंदनीय बताया और फरवरी 2026 में सरेंडर का अंतिम आदेश दिया.
5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. जेल में 6 महीने की सजा काटनी होगी, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सजा काटने से कर्ज माफ नहीं होगा, बकाया राशि अभी भी चुकानी पड़ेगी. इस बीच सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, तेज प्रताप यादव जैसे लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है. कुछ ने काम ऑफर किया, कुछ ने आर्थिक सहायता दी. आइए जानते हैं कि राजपाल यादव केस के लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं.
Rajpal Yadav News Live Updates | राजपाल यादव न्यूज लाइव अपडेट्स
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case LIVE: तिहाड़ जेल में क्यों बंद हैं राजपाल यादव?
Rajpal Yadav News Live Updates: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब याद की थी राजपाल यादव की दरियादिली, कहा था- उनका घर लंगर जैसा था
राजपाल यादव इस समय में तिहाड़ जेल में बंद हैं. इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी का राजपाल यादव के बारे में बात करते हुए एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नवाजुद्दीन कहते हैं, 'जब राजपाल को अच्छा काम मिल रहा था, तो वे बहुत से लोगों को खाना खिलाते थे. जब हम इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने हमारा साथ दिया. उन्होंने कभी भी मदद करने से मुंह नहीं मोड़ा. उन्होंने कई संघर्षरत अभिनेताओं की मदद की है. उनका घर लंगर जैसा था—कोई भी आकर खाना खा सकता था. वे बहुत मजाक करते हैं, लेकिन असल में वे बहुत ही संवेदनशील इंसान हैं.'
Rajpal Yadav LIVE Updates:पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने राजपाल यादव को भेजा एडवांस
पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा भी राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, “आइए हम सब मिलकर हमारे सीनियर एक्टर राजपाल यादव सर की मदद करें. मैं उन्हें अपने आगामी वीडियो में से एक में फीचर होने के लिए एडवांस भेज रहा हूं. सोनू सूद पाजी, आप ने जो शुरू किया है, उस पर आगे बढ़ेंगे.'
Rajpal Yadav LIVE Updates: FWICE ने की राजपाल यादव की मदद की अपील, कहा- यह दान नहीं, एकजुटता
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से अभिनेता राजपाल यादव के लिए एकजुटता और समर्थन की भावुक अपील की है. राजपाल यादव वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट और जेल की सजा का सामना कर रहे हैं. FWICE ने निर्देशकों, कलाकारों और तकनीशियनों से नैतिक और आर्थिक मदद की गुहार लगाई है. योगदान सीधे राजपाल यादव को या FWICE के माध्यम से किया जा सकता है. संगठन के अध्यक्ष बी एन तिवारी और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि यह दान नहीं, बल्कि एकजुटता का आह्वान है. छोटी-छोटी मदद से बड़ा बदलाव आ सकता है.
Rajpal Yadav News Live Updates: राजपाल यादव को 10 लाख रुपये देगा ये एक्टर
एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान उर्फ केआरके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे राजपाल यादव के लिए 10 लाख रुपये देने को तैयार हैं. उन्होंने बॉलीवुड के सभी लोगों से अपील की है कि सब मिलकर 5 करोड़ रुपये इकट्ठा करें, ताकि राजपाल यादव जेल से जल्दी बाहर आ सकें. केआरके का कहना है कि अगर राजपाल सिर्फ 5 करोड़ रुपये ही चुकाते हैं, तो वे तुरंत रिहा हो सकते हैं. उन्होंने लिखा, 'चलो सब मिलकर उनकी मदद करें.'